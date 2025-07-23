Командир бригади Лють загинув на Донеччині — як це сталося

Кожна втрата для українського народу — це глибокий біль. Бо ми знаємо ціну життя. Надвечір 22 липня стало відомо, що на Донеччині загинув командир Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України Лють Максим Казбан.

Як це сталося, розповідаємо далі у матеріалі.

Максим Казбан загинув: що відомо

Про трагедію повідомив керівник Нацполу Іван Вигівський у своєму Facebook.

— Сьогодні у ДТП на Донеччині загинув командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України Лють Максим Казбан. Людина честі та слова. Мужності та сили духу. Той, за ким йшли сотні у найтяжчі часи… Справжній воїн та патріот своєї країни.

Невимовний біль та смуток. Честь. Назавжди в строю…, — написав Вигівський.

Максим Казбан запамʼятався не лише людськими якостями, а й досягненнями у своїй сфері. Він брав участь у війні проти Росії з 2014 року, а вже під час повномасштабного вторгнення планував операції на Донеччині, зокрема контрнаступальні дії у зоні Кліщіївки.

Бригада Лють

З вересня 2024 року Казбан очолював бригаду Лють. До того він був на посаді першого заступника начальника Департаменту поліції особливого призначення Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України Лють.

Бригада Лють створена як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції України, призначений для виконання бойових завдань у зоні бойових дій.

Входить до штурмових бригад Гвардія наступу, яка обʼєднує поліцейських, прикордонників та нацгвардійців.

Ніщо не розповість про військові бригади краще, ніж військові, які є їхньою частиною. Раніше ми розповідали тобі про командира взводу на псевдо Хрущов.

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