Командир бригады Лють погиб в Донецкой области — как это произошло

Каждая потеря для украинского народа болит сильно. Ибо мы знаем цену жизни. К вечеру 22 июля стало известно, что в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины Лють Максим Казбан.

Как это произошло, рассказываем дальше в материале.

Максим Казбан погиб: что известно

О трагедии сообщил руководитель Нацпола Иван Выговский в своем Facebook.

— Сегодня в ДТП Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины Лють Максим Казбан. Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самое тяжелое время… Настоящий воин и патриот своей страны.

Невыразимая боль. Честь. Навсегда в строю… — написал Выговский.

Максим Казбан запомнился не только человеческими качествами, но и достижениями в своей сфере, участвовал в войне против России с 2014 года, а уже во время полномасштабного вторжения планировал операции в Донецкой области, в частности контрнаступательных действий в зоне Клещиевки.

Бригада Лють

С сентября 2024 года Казбан возглавлял бригаду Лють. До этого он занимал должность первого заместителя начальника Департамента полиции особого назначения Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины Лють.

Бригада Лють создана как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции Украины, предназначенный для выполнения боевых задач в зоне боевых действий.

Входит в штурмовые бригады Гвардія наступу, которая объединяет полицейских, пограничников и нацгвардейцев.

Ничто не говорит о военных бригадах лучше, чем военные, которые являются их частью. Раньше мы рассказывали тебе о командире взвода с позывным Хрущев.

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