Для тебя Новости

Командир бригады Лють погиб в Донецкой области — как это произошло

Виктория Мельник, журналист сайта 23 июля 2025, 08:15
максим казбан
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь