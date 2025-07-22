Для тебя Война в Украине

Не пережил издевательств: в плену РФ погиб гражданский из Энергодара

Анастасия Грубрина, журналист сайта 22 июля 2025, 21:00
Александр Марков
Фото Facebook

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