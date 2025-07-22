Не пережил издевательств: в плену РФ погиб гражданский из Энергодара

Тысячи семей ждут возвращения своих самых родных защитников из российского плена. Но отношение к нашим бойцам там бесчеловечное, так что не все они возвращаются живыми. В российском плену погиб еще один украинец — Александр Марков. Он был жителем ныне оккупированного Энергодара. Делимся его историей и что еще известно о доведении до гибели.

В российском плену погиб Александр Марков

Самый старший гражданский пленный из Энергодара Александр Марков не смог дожить до дня своего освобождения. Мужчина умер во время очередного этапирования. Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

Во время этапирования в российский город Усть-Лабинск умер 74-летний гражданский пленный Александр Марков — один из многих незаконно удерживаемых украинцев. Об этом сообщил сын умершего.

Александра россияне незаконно арестовали в прошлом году, 8 мая 2024 года. Почти год семья ничего не знала о судьбе Александра.

Весной 2025 года стало известно, что российский оккупационный “суд” приговорил мужчину за “государственную измену” к 14 годам лишения свободы строгого режима с последующим ограничением свободы на год.

Умер Александр Марков 26 июня 2025 на этапе. Это еще одно напоминание о жестокости, с которой враг обращается с нашими людьми, как военнопленными, так и гражданскими, пенсионерами.

Подробности и обстоятельства смерти Александра пока не известны.

Но очевидно одно: плен убивает, калечит судьбы и жизнь, забирает здоровье и обрекает людей на ужасные испытания! — написал городской глава Энергодара.

По состоянию на июль 2025 года в плену остаются не менее 27 жителей Энергодара. 7 из них — женщины. Еще 13 — работники Запорожской атомной электростанции.

Дмитрий сумел выжить под танком и в российском плену. Ради возвращения домой пришлось даже пить мочу и делить консервы на неделю. Историей героя мы делились в нашем материале.

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