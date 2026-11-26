Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) приняла заявление о возвращении украинских детей и их защите от незаконной депортации, принудительного перемещения, идеологической обработки и милитаризации.

Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

ПАЧЭС осудила политику РФ в отношении украинских детей

ПАЧЭС осудила агрессивную войну РФ против Украины и нарушение прав украинских детей. Также ассамблея поддержала исполнение резолюции Генассамблеи ООН A/RES/ES 11/9 Возвращение украинских детей, принятую 3 декабря 2025 года, сообщила Елена Кондратюк.

Проект заявления наработала и представила украинская делегация в парламентской ассамблее. Резолюцию поддержали Азербайджан, Албания, Греция, Грузия, Молдова, Северная Македония и Румыния.

— ПАЧЭС поощряет правительства, в координации с Украиной и через Международную коалицию по возвращению украинских детей, продолжать дипломатическую, техническую и финансовую поддержку мер по розыску, верификации, посредничеству, возвращению и реинтеграции детей, — рассказала Кондратюк.

Также парламенты государств-членов ПАЧЭС призвали проводить слушания и контролировать мероприятия правительств, направленные на розыск, возвращение и защиту украинских детей.

Как отметила замглавы ВР, парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества призвала осудить должным образом РФ за милитаризацию, идеологическую обработку, депортацию и принудительное перемещение украинских детей.

Также государства-члены ПАЧЭС призывают содействовать привлечению к ответственности за преступления, совершенные против украинских детей. Для этого предлагается принимать соответствующее законодательство, выделять финансирование и осуществлять парламентский надзор за деятельностью правительств.

Отдельно парламенты государств-членов призывают сотрудничать со своими правительствами в целях введения санкций в отношении лиц, ответственных за нарушение прав украинских детей.

— Спасибо за позицию всем государствам-членам ПАЧЭС, которые поддержали этот документ. Украинская парламентская дипломатия проактивно и эффективно использует все свои возможности, чтобы усиливать давление на Россию с целью возвращения украинских детей и защиты их прав, — подчеркнула Кондратюк.

Ранее мы сообщали о том, что похищение украинских детей официально признано военным преступлением.

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