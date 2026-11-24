День святого Николая и Новый год — самые любимые праздники у деток! Поэтому стоит подарить им чудеса в эти темные времена! Рано или поздно наступает тот момент, когда нужно подбирать подарок.

Надо выполнить неординарный заказ маленького фантазера. Что же подарить ребенку на Святого Николая?

Что подарить ребенку на Николая

У детей фантазия развита гораздо больше, чем у взрослых. Не удивляйся, что в письме к Святому Николаю можно найти куклу с ярко-зелеными волосами и мечом. И не важно, что ни в одном магазине ее не найдешь. Надо выкручиваться.

Но дети сейчас идут в ногу с технологиями, и некоторые вместо игрушек просят пылесос или современные гаджеты. Если раньше детей можно было удовлетворить сладостями, то сейчас все стало гораздо труднее.

Что подарить мальчику на День святого Николая

Старшим мальчикам можно подарить следующее:

конструктор Лего

настольные игры

игровые приставки

сертификаты на активности — в парк развлечений, катание на лошадях, лепку и т.д.

в парк развлечений, катание на лошадях, лепку и т.д. беспроводные наушники

новую клавиатуру или мышку

книги

музыкальный инструмент

велосипед / ролики / скейт

украшение

что-то, о чем ребенок давно мечтал

Что еще можно подарить ребенку в День святого Николая

Если родителям дали задание выбрать подарки Николаю для ребенка, можно обратить внимание на наборы сладостей и небольшие игрушки. Однако не всем детям можно сладкое, поэтому лучше выбрать конфеты без сахара, пастила и т.д.

Также можно выбрать что-нибудь полезное из канцелярии, новенькие бутылки или ланчбоксы. Или поход в парк аттракционов, экскурсия на фабрику елочных игрушек или фабрику конфет, или поход в театр на сказку.

А младшеньким деткам лучше подарить то, что требует взаимодействия с родителями и поможет приобрести социальные навыки. Например, набор врача или кассира, или что-нибудь связанное с творчеством.

Надо дарить то, что можно смастерить своими руками. И, возможно, ребенок своими ручками сделает того же суперуникального единорожка и так сказка оживет, — говорит детский психолог Елена Божук.

Также она отмечает, что главное это не подарки, а приготовление, атмосфера и смысл праздника. А он прост — сохранить веру в чудеса.

Дома могут звучать рождественские песни, ребенок просто ждет эту волшебную ночь и готовит молочко с печеньем. Иногда это гораздо более эмоционально, чем сам подарок.

Что подарить девочке на День святого Николая

А вот еще топ-10 подарков для девочки на Николая:

наборы для творчества

кукла

мягкая интерактивная игрушка

модные аксессуары (сумка или украшение)

вертолеты или кораблики на управлении

что-то для зимнего катания

пазлы и настольные игры

фигурки любимых персонажей

что-то, о чем ребенок рассказывал с восторгом

Надеемся, тебе удастся устроить атмосферу чуда дома. Но часто бывает так, что в большой семье, даже если ты все выбрал/-а по списку подарков, дети могут ссориться между собой.

Читай также советы педиатра – чего нельзя делать, когда даришь подарок ребенку.

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