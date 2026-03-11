Похищение украинских детей официально признано военным преступлением — ООН

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине обнародовала отчет, ставящий юридическую точку в вопросе принудительного вывоза несовершеннолетних.

Эксперты официально признали действия Российской Федерации не только военным преступлением, но и подчеркнули, что эти массовые мероприятия имеют четкие признаки преступлений против человечности.

В ООН подтвердили факты нарушений Женевских конвенций оккупантами

Следственные комиссии подробно реконструировали схему, по которой действовали оккупационные власти. Перемещение детей в Россию или на временно подконтрольные ей территории происходило в условиях полной информационной блокады для родственников.

Оккупанты сознательно не сообщали родителям или официальным опекунам о местонахождении их детей, создавая искусственные юридические и логистические барьеры для их возвращения.

Вместо того чтобы содействовать воссоединению семей, российская сторона пыталась интегрировать украинских детей в собственную среду, устраивая их на длительное проживание в российских семьях или специализированных учреждениях.

Такие действия, согласно международному праву, грубое нарушение Женевских конвенций. Комиссия установила, что системность этих процессов свидетельствует о государственной политике РФ, направленной на разрыв связей детей с Родиной и родными.

Особое внимание в отчете уделено тому, что даже само затягивание процесса возвращения детей, уже признанных депортированными, является отдельным и самостоятельным военным преступлением.

Несмотря на усилия украинской стороны и международных посредников, большинство идентифицированных детей по-прежнему остаются на территории страны-агрессора. Каждая операция по возвращению напоминает сложную спецоперацию, поскольку Россия использует детей в качестве инструмента политического давления и демографического манипулирования.

Признание этих действий преступлениями против человечности на уровне ООН значительно расширяет возможности преследования не только непосредственных исполнителей, но и высшего руководства РФ, ответственного за принятие соответствующих указов.

Юридическая квалификация от ООН позволяет инициировать новые ордера на арест в Международном уголовном суде и применять механизмы универсальной юрисдикции в судах разных стран мира. Это означает, что лица, причастные к перевоспитанию и незаконному усыновлению украинских детей, могут быть задержаны в любом государстве, признающем юрисдикцию МКС.

