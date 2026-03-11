Викрадення українських дітей офіційно визнано воєнним злочином — ООН

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні оприлюднила звіт, який ставить юридичну крапку в питанні примусового вивезення неповнолітніх.

Експерти офіційно визнали дії Російської Федерації не лише воєнним злочином, а й наголосили, що ці масові заходи мають чіткі ознаки злочинів проти людяності.

В ООН підтвердили факти порушень Женевських конвенцій окупантами

Слідчі комісії детально реконструювали схему, за якою діяла окупаційна влада. Переміщення дітей до Росії або на тимчасово підконтрольні їй території відбувалося в умовах повної інформаційної блокади для родичів.

Окупанти свідомо не повідомляли батькам чи офіційним опікунам про місцеперебування їхніх дітей, створюючи штучні юридичні та логістичні бар’єри для їхнього повернення.

Замість того щоб сприяти возз’єднанню родин, російська сторона намагалася інтегрувати українських дітей у власне середовище, влаштовуючи їх на тривале проживання в російських сім’ях або спеціалізованих установах.

Такі дії, згідно з міжнародним правом, є грубим порушенням Женевських конвенцій. Комісія встановила, що системність цих процесів свідчить про державну політику РФ, спрямовану на розрив зв’язків дітей з їхньою Батьківщиною та рідними.

Особливу увагу у звіті приділено тому, що навіть саме затягування процесу повернення дітей уже визнаних депортованими є окремим і самостійним воєнним злочином.

Попри зусилля української сторони та міжнародних посередників, більшість ідентифікованих дітей досі залишаються на території країни-агресора. Кожна операція з повернення нагадує складну спецоперацію, оскільки Росія використовує дітей як інструмент політичного тиску та демографічного маніпулювання.

Визнання цих дій злочинами проти людяності на рівні ООН значно розширює можливості для переслідування не лише безпосередніх виконавців, а й вищого керівництва РФ, відповідального за ухвалення відповідних указів.

Юридична кваліфікація від ООН дає змогу ініціювати нові ордери на арешт у Міжнародному кримінальному суді та застосовувати механізми універсальної юрисдикції в судах різних країн світу. Це означає, що особи, причетні до перевиховання та незаконного всиновлення українських дітей, можуть бути затримані в будь-якій державі, що визнає юрисдикцію МКС.

Раніше ми писали, що РФ вивезла понад 19 тисяч дітей — читай в матеріалі, скільки доказів було надано Україною щодо депортації українських дітей.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!