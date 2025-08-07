Продає неповнолітніх? Навіщо РФ створила каталог викрадених українських дітей

На тлі міжнародного розголосу щодо примусової депортації, Росія не лише не відступає від своїх принципів роботи, але і йде на наступний крок, який стане їхнім продовженням, — усиновлення українських дітей через онлайн-каталог.

Згідно з отриманими даними, окупаційна адміністрація так званої Луганської народної республіки запустила спеціальний ресурс, де розміщує анкети дітей для передачі їх у російські сім’ї.

Про це розповів керівник благодійної організації Save Ukraine.

Навіщо РФ створила каталог викрадених українських дітей

Сайт міністерства освіти й науки “ЛНР” містить розділ під назвою Банк даних на усиновлення.

На цій сторінці зазначається, що у регіональному банку даних міститься інформація про 294 дитини. Окупанти заохочують кандидатів у батьки звертатися до установ у Луганську, де, як вони стверджують, можна детальніше ознайомитися з анкетами.

За допомогою фільтрів пошуку, що включають ім’я, вік, стать, колір очей та волосся, створюється ілюзія “зручного вибору”, перетворюючи дітей на товар.

Українські діти в російському каталозі

В онлайн-каталозі представлені анкети дітей з фотографіями та короткими характеристиками. Наприклад, там можна знайти профілі 10-річного Олексія, який любить спорт та активні ігри, його однолітка Олександра, який товариський, добрий, завжди привітний, та 15-річного Станіслава, що захоплюється футболом.

Що особливо цинічно — у цих анкетах повністю відсутні будь-які згадки про походження дітей, їхні родини чи обставини, за яких вони були вивезені. Це створює враження, що вони є сиротами, хоча насправді багато хто з них може мати живих родичів в Україні.

Така політика має на меті стерти українську ідентичність і повністю русифікувати дітей.

Міжнародний злочин, що триває

Створення подібних баз даних є черговим підтвердженням системної політики Росії щодо українських дітей, яку міжнародна спільнота розцінює як воєнний злочин та геноцид.

Це свідчить про те, що Росія не лише депортує дітей, а й створює механізми для їх подальшої інтеграції в російське суспільство, позбавляючи їх майбутнього в рідній країні.

Цей онлайн-каталог — це не просто база даних. Це свідчення злочинної політики, що продовжується, і яке має отримати найсуворішу оцінку на міжнародному рівні.

