Мама померла в обіймах… Діти з Маріуполя про виживання в пеклі блокади

Кіра Обединська та Ілля Матвієнко пережили блокаду Маріуполя, були поранені під час обстрілів, а ворог убив їхніх батьків. В обіймах Іллі померла його мама, тіло Кіриного батька лишилося під завалами.

Осиротілих дітей викрали окупанти, їх дивом вдалося повернути в Україну і нині вони живуть в Ужгороді: Кіра з дідусем, Ілля з бабусею. Благодійники подарували їм квартири. Діти навчаються в місцевих школах і розповідають світу про пережите.

Ілля та Кіра стали голосами тисяч українських дітей, яких досі не повернули з російського полону. Володимир Зеленський нагородив їх державною нагородою Майбутнє України за мужність, відвагу та патріотизм.

Ледь звільнилася з російського полону: історія Кіри

— То було 17 березня. Почались дуже сильні обстріли району. Тато вийшов на балкон, стріляли саме у вікна. Йому у голову попало, — згадує 15-річна Кіра. Вона до дрібниць пам’ятає день, коли ворог убив її батька Євгена, чемпіона України з водного полу.

Це сталося на її очах. З дівчиною тата і її дітьми Кіра намагалася вижити у зруйнованому Маріуполі. Тижнями ховалася в підвалах без їжі, світла та води. А коли разом із дорослими пішки вибиралися з обстріляного міста, підірвалася на ворожій розтяжці.

Ми чуємо вибухи. Дорослий до нас підбігає, бо ми всі подумали, що це, напевно, прильот. У шоковому стані ми не відчували болю, ми нічого взагалі не відчували.

Там їх знайшли окупанти й вивезли спочатку до Мангуша, а потім до лікарні у Донецьку. Кіра майже місяць чекала дідуся, єдиного родича, який залишився в Україні. Її мама померла давно і дівчинку хотіли відправити в інтернат.

— Мені вже почали потихеньку натякати, що готуйся, тебе, можливо, вивезуть в дитбудинок кудись.

Дідусь встиг приїхати за день до її виписки. Кіра стала першою дитиною, яку вдалося звільнити з російського полону. Зробити це було не просто.

— Почали докладати всіх можливих і неможливих зусиль. Слава Богу, її повернули. Тоді не було ще механізмів, як повертати. Зараз напрацювання вже є, — каже дідусь Олександр.

Кіра пройшла реабілітацію у столичному Охматдиті, потім жила з дідусем у Чернівцях, а торік переїхала до Ужгорода.

Як живе після втрати мами Ілля

Прихисток знайшов тут і Ілля Матвієнко, перший український хлопчик, якого повернули з російського полону. Він теж із Маріуполя. Йому щойно виповнилося 13, вчиться у місцевій школі.

Ілля теж пережив блокаду Маріуполя. У березні 2022 року ворог обстріляв місто і важко поранив хлопчика та маму. Через кілька годин жінка померла в його обіймах.

Сироту окупанти вивезли на територію так званої ДНР. Донецькі лікарі хотіли ампутувати Іллі пошматовану ногу, але бабуся встигла забрати онука.

Він був ніякий. Він боявся всього: стуку, грому, шороху. Не було в нього пам’яті після контузії.

Ілля досі оговтується від пережитого, любить малювати, збирати конструктори, а ще м’які іграшки й тварин. Обом родинам благодійники подарували в Ужгороді квартири. Вони були повністю обладнані та мали все необхідне для життя.

Кіра перейшла в 10 клас, захоплюється танцями. Обоє знайшли тут друзів і намагаються просто бути дітьми. Вони пережили найстрашніше і стали символом стійкості та голосами тисяч українських дітей, яких досі не повернули з полону.

— Я це розказую всім, щоб не думали, що це все брехня, щоб нам допомагали, щоб продовжили підтримку нашої країни, тому що наша країна дуже справді потребує цього, — стверджує Ілля.

Росія робить українських дітей круглими сиротами. Ми розповідали трагічну історію Кирила, чиї батьки загинули під завалами будинку в Києві.

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