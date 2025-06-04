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Самотужки відкопала з-під завалів! Історія мужньої Аріни, яка врятувала тата від смерті

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 04 Червня 2025, 20:00

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