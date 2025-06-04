Самотужки відкопала з-під завалів! Історія мужньої Аріни, яка врятувала тата від смерті

Четвертий рік українські діти живуть, не знаючи, що таке безтурботне дитинство. Проте залишаються сильними й роблять неймовірні героїчні вчинки. Хтось рятує, хтось знаходити сили йти далі після ампутації й серйозних поранень.

Це історії чотирьох українських підлітків, які бачили найгірше, але стали взірцем для інших. Про їхній героїзм, відвагу і силу духу розказуємо далі в матеріалі.

Діставала батька з-під завалів: історія Аріни

Чотири місяці тому 13-річна Аріна з Сум з родиною пережила велику трагедію. Російський Шахед влетів у їхню багатоповерхівку. Тоді загинуло 11 людей. Аріна з батьком і старшим братом опинилися під бетонними завалами.

Аріна знала, де стоїть ліжко її тата, тож намагалася якнайшвидше йому допомогти:

Я розуміла, що тільки я зможу зараз це зробити, тому що це мої рідні, мій брат, мій тато, і я повинна це зробити.

Допомогти братові самостійно не вдалося. Бетонні плити були надто важкими. Хлопця, який ледь дихав, витягли рятувальники. За кілька днів підліток помер у лікарні. Молодша Аріна тепер єдина сильна опора для батьків.

Артем з Дніпропетровщини рятує людей після обстрілів

Артем з батьками живе в селі неподалік Марганця. За 4 км від них окупований Енергодар і Запорізька АЕС. Прилітає по селу щодня, жодної вцілілої хати.

— Розрізняю, який дрон летить, яка артилерія б’є, із якої пушки, яким калібром. Вже навчився, — розповідає хлопець.

Артем вже декілька разів самотужки ліквідовував наслідки обстрілів ще до приїзду рятувальників. Один раз загасив автівку після влучання FPV-дрона. А торік в липні з друзями врятували декілька будинків односельців.

— Знайомий попросив помогти його дачу врятувати. Ми спочатку врятували його дачу, а потім бачимо, що горить іще дві. Ми гасили звичайним оприскувачем для трави, бутлями з водою, листям, гілками, мокрими ганчірками. Все, що було під руками.

Хлопець отримав опіки, але каже, що не страшно, вже загоїлись. Допомагати іншим називає своїм обов’язком. Вирішив, як тільки виповниться 18, піде у військо на контракт.

Мені хочеться захистити країну і помститись за тих дітей, за тих людей, які залишились без батьків, без родини, без домівки. Просто за всіх них помститися. Чого вони сюди прилізли? Хай сидять там у себе в Москальні.

Історія Даріни, яка врятувала маму від загибелі

Даріна теж маленька рятівниця. Зовсім нещодавно Росія масово атакувала її рідну Одесу дронами. Один із Шахедів зруйнував їхній з мамою будинок. Дівчинка пригадує, як все було, ввечері довго не могла заснути.

Почула звуки Шахеда, побігла будити маму і так врятувала її. Вона тільки встає й одразу прильот. Сказала: “Я тебе не буду сварити, тому що ти врятувала мені життя”. Тому що потім скло якраз над її ліжком полетіло.

Росія вже вдруге руйнує їхній дім. У 2014 році вагітна Даріною мама виїхала з Донецька. Вдруге покидати дім родина не хоче.

— Зараз я точно не хочу виїжджати, тому що я таке пережила. Тепер точно ні, не покину Одесу, своє рідне місто, — каже дівчинка.

Яна пережила ампутацію, а тепер біжить заради інших

13-річна Яна Степаненко пережила ракетний удар по Краматорському вокзалу у 2022 році.

— Після вибуху останнє, що я пам’ятаю, це що відкрила очі й мені дуже пекли ноги. Дуже пекли ноги. Я спочатку взагалі не зрозуміла, що відбувається.

Я почала якось крутитися, кудись повзти й побачила маму, яка лежала теж на землі. Потім я підняла ноги догори і їх просто не побачила.

Ампутація обох кінцівок, протезування, тривала реабілітація. Яна знайшла у собі силу і тепер ця мужня дівчинка на протезах бігає світові марафони й допомагає зібрати кошти на протезування українським захисникам.

— Перший марафон був у Львові, 70 символічних метрів. Далі в мене був Бостонський марафон. Я бігла там 5 км. І потім вже Токійський марафон, де знову пробігла 5 км.

Яна поставила собі нову мету — пробігти дистанцію в 10 км, а у майбутньому хоче стати фізичним терапевтом, допомагати повертати до активного життя людей, які теж зазнали травм чи ампутації.

Відважним українським дітям, які вимушені переживати жахи війни, МВС вручила спеціальні відзнаки. Щорічна акція Діти-герої присвячена маленьким українцям, які проявили неймовірний героїзм під час повномасштабної війни.

Після усього пережитого нашим дітям дуже потрібна психологічна реабілітація. Ми розповідали про переселенку з Херсона, яка допомагає лікувати дитячі душі разом зі своїми собаками.

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