Своими руками откопала из-под завалов! История мужественной Арины, которая спасла папу от смерти

Четвертый год украинские дети живут, не зная, что такое безмятежное детство. Однако остаются сильными и совершают невероятные героические поступки. Кто-то спасает, кто-то находить силы идти дальше после ампутации и серьезных ранений.

Это истории четырех украинских подростков, которые видели самое худшее, но стали образцом для других. Об их героизме, отваге и силе духа рассказываем дальше в материале.

Доставала отца из-под завалов: история Арины

Четыре месяца назад 13-летняя Арина из Сум с семьей пережила большую трагедию. Российский Шахед влетел в их многоэтажку. Тогда погибли 11 человек. Арина с отцом и старшим братом оказались под бетонными завалами.

Я понимала, что только я смогу сейчас это сделать, потому что это мои родные, мой брат, отец, и я должна это сделать.

Помочь брату самостоятельно не удалось. Бетонные плиты были слишком тяжелыми. Едва дышавшего парня вытащили спасатели. Через несколько дней подросток скончался в больнице. Младшая Арина теперь единственная сильная опора для родителей.

Артем из Днепропетровской области спасает людей после обстрелов

Артем с родителями живет в деревне недалеко от Марганца. В 4 км от них оккупированы Энергодар и Запорожская АЭС. Прилетает по селу каждый день, ни одного уцелевшего дома.

— Различаю, какой дрон летит, какая артиллерия бьет, из какой пушки, каким калибром. Уже научился, — рассказывает парень.

Артем уже несколько раз самостоятельно ликвидировал последствия обстрелов еще до приезда спасателей. Один раз погасил автомобиль после попадания FPV-дрона. А в июле прошлого года с друзьями спасли несколько домов односельчан.

— Знакомый попросил помочь его дачу спасти. Мы сначала спасли его дачу, а потом видим, что горят еще две. Мы тушили обычным опрыскивателем для травы, бутылями с водой, листьями, ветвями, мокрыми тряпками. Все что было под руками.

Парень получил ожоги, но говорит, что не страшно, уже зажили. Помогать другим называет своим долгом. Решил, как только исполнится 18, отправится в армию на контракт.

Мне хочется защитить страну и отомстить за тех детей, за людей, которые остались без родителей, без семьи, без дома. Просто за всех них отомстить. Что они сюда прилезли? Пусть сидят там у себя в Москальне.

История Дарины, которая спасла маму от гибели

Дарина тоже маленькая спасительница. Совсем недавно Россия массово атаковала ее родную Одессу дронами. Один из Шахедов разрушил их дом с мамой. Девочка вспоминает, как все было вечером долго не могла заснуть.

Услышала звуки Шахеда, побежала будить маму и спасла ее. Она только встает и прилет. Сказала: “Я тебя не буду ругать, потому что ты спасла мне жизнь”. Потому что потом стекло как раз над кроватью полетело.

Россия уже второй раз разрушает их дом. В 2014 году беременная Дариной мама уехала из Донецка. Во второй раз покидать дом семья не хочет.

— Сейчас я точно не хочу уезжать, потому что я такое пережила. Теперь точно нет, не покину Одессу, свой родной город, — говорит девочка.

Яна пережила ампутацию, а теперь бежит ради других

13-летняя Яна Степаненко пережила ракетный удар по Краматорскому вокзалу в 2022 году.

— После взрыва последнее, что я помню, это открыла глаза и мне очень пекли ноги. Очень пекли ноги. Я поначалу вообще не поняла, что происходит.

Я начала как-то крутиться, куда-то ползти и увидела маму, которая тоже лежала на земле. Потом я приподняла ноги кверху и их просто не увидела.

Ампутация обеих конечностей, протезирование, длительная реабилитация. Она нашла в себе силу и теперь эта мужественная девочка на протезах бегает по мировым марафонам и помогает собрать средства на протезирование украинским защитникам.

— Первый марафон был во Львове, 70 символических метров. Дальше у меня был Бостонский марафон. Я бежала там 5 км. И потом уже Токийский марафон, где снова пробежала 5 км.

Яна поставила себе новую цель — пробежать дистанцию ​​в 10 км, а в будущем хочет стать физическим терапевтом, помогать возвращать к активной жизни людей, которые тоже получили травмы или ампутации.

Отважным украинским детям, вынужденным переживать ужасы войны, МВД вручило специальные знаки отличия. Ежегодная акция Діти-герої посвящена маленьким украинцам, проявившим невероятный героизм во время полномасштабной войны.

После всего пережитого нашим детям очень нужна психологическая реабилитация. Мы рассказывали о переселенке из Херсона, помогающей лечить детские души вместе со своими собаками.

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