Своими руками откопала из-под завалов! История мужественной Арины, которая спасла папу от смерти

Четвертый год украинские дети живут, не зная, что такое безмятежное детство. Однако остаются сильными и совершают невероятные героические поступки. Кто-то спасает, кто-то находить силы идти дальше после ампутации и серьезных ранений. Это истории четырех украинских подростков, которые видели самое худшее, но стали образцом для других. Об их героизме, отваге и силе духа рассказываем дальше в материале. Доставала отца из-под завалов: история Арины Четыре месяца назад 13-летняя Арина из Сум с семьей пережила большую трагедию. Российский Шахед влетел в их многоэтажку. Тогда погибли 11 человек. Арина с отцом и старшим братом оказались под бетонными завалами.Я понимала, что только я смогу сейчас это сделать, потому что это мои родные, мой брат, отец, и я должна это сделать. Помочь брату самостоятельно не удалось. Бетонные плиты были слишком тяжелыми. Едва дышавшего парня вытащили спасатели. Через несколько дней подросток скончался в больнице. Младшая Арина теперь единственная сильная опора для родителей. Артем из Днепропетровской области спасает людей после обстрелов Артем с родителями живет в деревне недалеко от Марганца. В 4 км от них оккупированы Энергодар и Запорожская АЭС. Прилетает по селу каждый день, ни одного уцелевшего дома. — Различаю, какой дрон летит, какая артиллерия бьет, из какой пушки, каким калибром. Уже научился, — рассказывает парень. Артем уже несколько раз самостоятельно ликвидировал последствия обстрелов еще до приезда спасателей. Один раз погасил автомобиль после попадания FPV-дрона. А в июле прошлого года с друзьями спасли несколько домов односельчан. — Знакомый попросил помочь его дачу спасти. Мы сначала спасли его дачу, а потом видим, что горят еще две. Мы тушили обычным опрыскивателем для травы, бутылями с водой, листьями, ветвями, мокрыми тряпками. Все что было под руками. Парень получил ожоги, но говорит, что не страшно, уже зажили. Помогать другим называет своим долгом. Решил, как только исполнится 18, отправится в армию на контракт. Мне хочется защитить страну и отомстить за тех детей, за людей, которые остались без родителей, без семьи, без дома. Просто за всех них отомстить. Что они сюда прилезли? Пусть сидят там у себя в Москальне. Читать по теме Самый младший герой Украины: история бойца, спасшего 21 жизнь побратимов Ему всего 19, а он уже Герой Украины. Читай историю Владислава. История Дарины, которая спасла маму от гибели Дарина тоже маленькая спасительница. Совсем недавно Россия массово атаковала ее родную Одессу дронами. Один из Шахедов разрушил их дом с мамой. Девочка вспоминает, как все было вечером долго не могла заснуть. Услышала звуки Шахеда, побежала будить маму и спасла ее. Она только встает и прилет. Сказала: “Я тебя не буду ругать, потому что ты спасла мне жизнь”. Потому что потом стекло как раз над кроватью полетело. Россия уже второй раз разрушает их дом. В 2014 году беременная Дариной мама уехала из Донецка. Во второй раз покидать дом семья не хочет. — Сейчас я точно не хочу уезжать, потому что я такое пережила. Теперь точно нет, не покину Одессу, свой родной город, — говорит девочка. Яна пережила ампутацию, а теперь бежит ради других 13-летняя Яна Степаненко пережила ракетный удар по Краматорскому вокзалу в 2022 году. — После взрыва последнее, что я помню, это открыла глаза и мне очень пекли ноги. Очень пекли ноги. Я поначалу вообще не поняла, что происходит. Я начала как-то крутиться, куда-то ползти и увидела маму, которая тоже лежала на земле. Потом я приподняла ноги кверху и их просто не увидела. Ампутация обеих конечностей, протезирование, длительная реабилитация. Она нашла в себе силу и теперь эта мужественная девочка на протезах бегает по мировым марафонам и помогает собрать средства на протезирование украинским защитникам. — Первый марафон был во Львове, 70 символических метров. Дальше у меня был Бостонский марафон. Я бежала там 5 км. И потом уже Токийский марафон, где снова пробежала 5 км. Яна поставила себе новую цель — пробежать дистанцию в 10 км, а в будущем хочет стать физическим терапевтом, помогать возвращать к активной жизни людей, которые тоже получили травмы или ампутации. Отважным украинским детям, вынужденным переживать ужасы войны, МВД вручило специальные знаки отличия. Ежегодная акция Діти-герої посвящена маленьким украинцам, проявившим невероятный героизм во время полномасштабной войны. После всего пережитого нашим детям очень нужна психологическая реабилитация. Мы рассказывали о переселенке из Херсона, помогающей лечить детские души вместе со своими собаками. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Єдині новини Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter