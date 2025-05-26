Лечат малышей любовью: как переселенка из Херсона и ее собаки спасают от травм войны

Реабилитация через общение с собаками — дело всей жизни для переселенки из Херсона Елены Величенко. В Одессе она продолжила заниматься канистерапией.

Вместе с семьей и любимцами она пережила оккупацию. Их центр в Херсоне разрушен, от вражеских атак погибла партнерша Елены. Однако сила духа помогла продолжить занятия.

Как жительница Херсона продолжает канистерапию в другом городе

Пес Хеппи демонстрирует малышам свои умения и показывает трюки. Дети в восторге от общения с собаками.

— Когда мне грустно, я беру свою собачку, начинаю ее гладить, чесать. Мне весело становится, — рассказывает воспитанница детского центра Ульяна.

Канистерапия — это психологическая реабилитация с помощью специально обученных четырехлапых помощников. Елена вместе со своими собаками приехала по приглашению детского центра, где помощь получают дети военнослужащих, переселенцев и многодетные семьи. Занятия для малышей бесплатные.

— Дети занимаются бесплатно, приходят к нам. И это моя инициатива. Если я могу кому-то помочь, я должен это сделать, — говорит Елена.

Елене помогает Софья. Когда в родном Херсоне девушка обратилась к Елене, чтобы научиться ладить со своей собакой. Это стало делом и ее жизни. Девушка даже заняла второе место во Всеукраинском конкурсе Малой академии наук с работой о канистерапии.

— Я пришла научить собаку, чтобы можно было спокойно гулять по улице. А потом осталась. Сначала была трюковая дрессировка, потом уже соревнование и потом канистерапия, волонтерство.

Канистерапией Елена занимается шесть лет. В родном Херсоне у нее был кинологический центр. Впрочем, все разрушила полномасштабная война. Партнерша Елены погибла от вражеского удара. Разбит и сам кинологический центр.

Вместе с семьей, питомцами и своими собаками Елена пережила оккупацию. Пока продолжает строить новую жизнь в Одессе и заниматься любимым делом.

— Когда ты потерял почти все, когда у тебя нет работы, а ты начинаешь в новом городе все, сначала это тяжело. Но я советую всем не сдаваться, потому что нужно идти вперед ради детей, своей мечты. Надо мечтать, идти вперед и что-то делать.

Елена мечтает вернуться в родной Херсон, но пока ее дом здесь, где ее ждут дети. И собаки, умеющие лечить любовью.

Мы также рассказывали о собаках, которые помогают военным в Прикарпатье.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.