Вчуся жити далі: Ірина Федишин показала перше фото з лікарні після втрати дитини

Українська співачка та авторка пісень Ірина Федишин поділилася із підписниками першою світлиною з лікарні після втрати дитини під час вагітності та розповіла, що надає їй сил після трагедії.

Виконавиця оприлюднила у соцмережі Instagram спільну із синами фотографію.

Ірина Федишин показала перше фото з лікарні

Ірина Федишин показала перше фото з лікарні після втрати доньки на пізньому терміні вагітності. На світлині співачка перебуває в лікарняній палаті в оточенні своїх синів.

— Посмішка… Як же важко інколи вона дається, коли серце переповнене болем… Та сьогодні я хочу подарувати вам частинку свого тепла, нехай крізь біль і сльози, та я дуже стараюся. День за днем, маленькими кроками збираю себе докупи і вчуся жити далі, знаходжу сили робити ці маленькі кроки назустріч життю, — підписала знімок Ірина.

Також співачка зазначила, що в цей складний період сил надає любов її дітей, чоловіка та батьків. Федишин розповіла, що сини дуже хвилювалися за маму після операції, зокрема старший син Юрій постійно дзвонив їй по відеозв’язку.

Ірина також окремо подякувала своїм підписникам за теплі слова і підтримку.

— Я відчуваю, як багато людей щиро хвилюється за мене, як глибоко ви пройнялися нашим болем. Ваші молитви, повідомлення, коментарі, кожне добре слово — усе це зігріває моє серце і додає мені сил, — написала Ірина Федишин.

Раніше чоловік Ірини Федишин повідомив про те, що вона втратила дитину на пізньому терміні вагітності. Федишин перебувала у важкому стані, була загроза її життю.

Фото: Ірина Федишин

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