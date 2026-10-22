Стиль життя Шоу-біз

Вчуся жити далі: Ірина Федишин показала перше фото з лікарні після втрати дитини

Марина Слизовська, редакторка сайту 22 Жовтня 2026, 12:00 2 хв.
Ірина Федишин фото з лікарні

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