Символ національної свідомості: коли святкують День вишиванки цього року

Українська нація схильна до відзначань дат, присвячених тій чи іншій події. Зокрема велику увагу ми надаємо своєму народному однострою — вишиванкам. Коли День вишиванки 2026 в Україні та які традиції святкувань — далі у матеріалі.

День вишиванки 2026

День вишиванки є неофіційним народним святом, яке започаткували у 2006 році. Зазвичай День вишиванки припадає на третій тиждень травня, у четвер.

Цього року День вишиванки відзначають 21 травня.

До речі, святкують це важливе для українців свято не лише у нас, а й за кордоном: українська діаспора у цей день виходить на площі міст у вишиванках.

Історія та традиції святкування Дня вишиванки

Свій початок свято бере з ідеї студентки факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесі Воронюк. Акція мала назву Всесвітній день вишиванки, тоді її підтримали студенти та викладачі ВНЗ.

Нині в День вишиванки школярі, студенти та дорослі одягають вишиванку та йдуть в ній у звичних справах. Разом із тим, це свято має глибокий зміст. По всьому світу об’єднуються українці в одній ідеї та показують, що мають власну самоідентифікацію та національний код.

У цей день варто пам’ятати свою національну та громадянську позиції, культурну освіченість та духовну свідомість.

День вишиванки не передбачає обов’язкових заходів, завжди проходить з ініціативи молоді та освітян.

