Коли хіміотерапія не потрібна: відповідь дає новий геномний тест

Світова медицина стоїть на порозі масштабних змін у протоколах лікування раку молочної залози. Результати нового міжнародного дослідження свідчать: мільйони пацієнток можуть уникнути виснажливої хіміотерапії без жодного ризику для життя. Ключем до цього став революційний геномний тест, який дозволяє лікарям обирати максимально точну та щадну стратегію боротьби з хворобою. Про це пише The Guardian.

Токсичне навантаження чи точне лікування: перед яким вибором стояли жінки

Протягом десятиліть хіміотерапія була стандартною рекомендацією для більшості пацієнток після видалення пухлини, якщо існував хоча б мінімальний ризик рецидиву. Проте ціна такого лікування надзвичайно висока. Окрім випадіння волосся та нудоти, жінки часто стикаються з незворотними наслідками: безпліддям, ранньою менопаузою та когнітивними порушеннями.

Тепер завдяки персоналізованій медицині з’явилася можливість визначити, кому хіміотерапія справді необхідна, а для кого вона буде лише зайвим токсичним тягарем.

Рак молочної залози: скільки жінок постраждають від онкології до 2050 року Про поступове збільшення випадків захворювання на рак молочної залози.

Дослідження Optima: як геномний тест змінює прогнози

Масштабне дослідження під назвою Optima, яке очолив Університетський коледж Лондона (UCL), охопило понад 4000 пацієнток у Британії, Норвегії, Швеції, Австралії та інших країнах. Вчені зосередилися на гормонально-позитивному раку — це найпоширеніша форма захворювання, яка становить до 80% усіх випадків.

Головним інструментом став тест Prosigna. Він аналізує активність 50 генів у пухлинній тканині та визначає ризик повернення раку протягом наступного десятиліття. Результати виявилися сенсаційними: у пацієнток із низьким балом за цим тестом результати лікування лише гормональною терапією були майже ідентичними до тих, хто проходив хіміотерапію.

Аналіз даних за п’ять років показав наступне:

Серед жінок, які отримували і хіміотерапію, і гормональну терапію, 95% залишилися живими і не мали рецидивів;

У групі пацієнток, які за результатами тесту пропустили хіміотерапію і лікувалися лише гормонами, цей показник склав 94%.

Така мінімальна різниця доводить, що для значної частини хворих «хімія» не приносить додаткової користі, проте завдає серйозної шкоди організму.

Думка експертів та значення для медицини

Професор Роб Стайн, наголошує, що Optima вирішує давню дилему онкології. За його словами, використання біології пухлин для прийняття рішень замість традиційних клінічних ознак — це величезний крок вперед. Це дозволяє системам охорони здоров’я використовувати ресурси ефективніше, а пацієнтам — зберігати якість життя.

Професор Ієн Макферсон з Університету Глазго додає, що ці докази змінюють саму практику лікування. Тепер рішення базуються не на припущеннях, а на точних генетичних даних конкретної пацієнтки.

Результати цього історичного випробування будуть офіційно представлені на найбільшій у світі онкологічній конференції ASCO в Чикаго. Цей прорив відкриває нову епоху, де лікування раку стає не лише ефективним, а й людяним, захищаючи жінок від непотрібної токсичності та довгострокових побічних ефектів.

