Раціон для здорових грудей: захисти себе від раку молочних залоз

20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочних залоз. Серед жінок цей тип раку зустрічається найчастіше і, на жаль, з множинними летальними випадками.

Більшість видів раку молочної залози піддаються лікуванню, та лише за умови ранньої діагностики.

Ніхто не має страховки від виникнення пухлин, однак усвідомлений спосіб життя та збалансоване харчування зменшують шанси на розвиток захворювання.

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Дієтологиня та гастроентерологиня Оксана Скиталінська розповіла, що треба їсти, щоб зменшити ризик новоутворень.

Хвороби — це дзеркало способу життя

Вести здоровий спосіб життя та збалансовано харчуватися — це не просто популярне віяння блогерів. Це про твоє самопочуття та щасливе життя.

Існує багато досліджень, які довели, що спосіб життя впливає на всі сфери нашої функціональності: робота, сім’я, стосунки, ментальне та фізичне здоров’я. Зокрема, і на появу певних хвороб.

Відтак Всесвітній фонд дослідження раку та американський інститут дослідження раку підрахували, що 29% випадків з 13 найпоширеніших видів раку можна було б запобігти. Це стосується і раку молочних залоз.

Для цього треба було б дотримуватися здорового способу життя: не курити, бути фізично активними, мати нормальну вагу та збалансовано харчуватися, розповідає Оксана Скиталінська.

Причини раку

Причин виникнення раку молочної залози є багато. Однією з них є надмірний стрес, якого і так дуже багато в житті кожного українця з приходом повномасштабної війни.

Він провокує виділення кортизолу, який порушує регуляцію між нервовою та ендокринною системами та пригнічує імунну систему.

Якщо ще додати нездорове харчування, спадковість, екологічну ситуацію, то все це впливає на виникнення різних видів раку.

Їжа, яка провокує рак молочної залози

Їжа може захищати від розвитку раку, а може бути його причиною.

Високоглікемічна їжа. Цукор та солодощі, солодкі напої сприяють виділенню інсуліну та створюють сприятливі умови для росту змінених клітин.

Надмірна кількість насичених жирів у раціоні сприяє розвитку гормонозалежних пухлин.

Трансжири підсилюють запалення та інсулінорезистентність.

Вони є у магазинних солодких і солоних продуктах, як-от плитки шоколаду, шоколадна глазур, цукерки з помадками, розсипчасте печиво та печиво з кремовими начинками.

Зловживання алкоголем. Хоча червоне вино і містить захисні сполуки, такі як ресвератрол, їхній вміст і корисний вплив менший, ніж шкідлива дія на тканини молочної залози.

Оброблене м’ясо: сосиски, ковбаси. Містить гетероциклічні аміни, нітрозосполуки тощо, які є потенційними канцерогенами.

Якщо у раціоні переважають такі сполуки й ти маєш малорухливий спосіб життя, то може виникнути ожиріння, яке теж відіграє не останню роль у появі злоякісних пухлин.

Жирові клітини виробляють запальні молекули, які пригнічують імунну систему і роблять її неспроможною знищити ракові клітини.

Також вони виділяють гормони, які спричинюють інсулінорезистентність, порушують регуляцію голоду та ситості, ведуть до цукрового діабету другого типу.

Що їсти, щоб захиститися від раку молочної залози

Лікарка стверджує, що загалом важливий не конкретний набір продуктів, які ти вживаєш, а модель харчування.

До прикладу, найгірше впливає на твоє здоров’я американська модель, адже там більшість раціону складає фастфуд, жирна та смажена їжа.

Найкращі результати для жіночого організму дає середземноморська модель харчування.

Відповідно до неї кількість насичених жирів невелика, натомість багато продуктів, які містять корисні жири: оливкова олія холодного віджиму, зелень, горіхи, риба, нежирне м’ясо.

Варто включити у свій раціон:

Омега–3 жирні кислоти. Це риба, риб’ячий жир, морепродукти, насіння льону, горіхи та жовтки яєць. Ці продукти мають протизапальний ефект.

Це риба, риб’ячий жир, морепродукти, насіння льону, горіхи та жовтки яєць. Ці продукти мають протизапальний ефект. Поліфеноли містять клітковину та кольорові пігменти, які захищають ДНК клітин від ушкоджень вільними радикалами. Найбільше їх міститься у грейпфруті, шкірці яблук, калині, горобині, чорниці та смородині.

містять клітковину та кольорові пігменти, які захищають ДНК клітин від ушкоджень вільними радикалами. Найбільше їх міститься у грейпфруті, шкірці яблук, калині, горобині, чорниці та смородині. Рослинний білок містить менше насиченого жиру й багатий поліфенолами та розчинною клітковиною. Це всі бобові: сочевиця, квасоля, зелена стручкова квасоля та горох.

містить менше насиченого жиру й багатий поліфенолами та розчинною клітковиною. Це всі бобові: сочевиця, квасоля, зелена стручкова квасоля та горох. Ростки броколі збільшують вміст стовбурових клітин, які допомагають протидіяти мутаціям та раку.

збільшують вміст стовбурових клітин, які допомагають протидіяти мутаціям та раку. Ізотіоціанати мають виражені антимутагенні властивості. Містяться вони у всіх сортах капусти, кабачках, редисці та руколі .

. Каротиноїди та вітамін С мають антиоксидантні здатності та можуть пригнічувати ріст клітин, підтримуючи гормональний метаболізм. Через це ці речовини пов’язані зі зниженням ризику виникнення раку.

Не уникай лікарів

Звісно, здоровий спосіб життя, відсутність стресу та здорове харчування допоможуть тобі зменшити ризики виникнення ракових пухлин.

Та все ж, є інші фактори, що впливають на розвиток цього захворювання, на які ти мало можеш вплинути. Наприклад, забруднене довкілля або сімейна схильність до раку молочних залоз.

Саме тому лікарка радить не пропускати регулярні обстеження. Молодим жінкам слід робити ультразвуковий скринінг, а з 45-річного віку варто обстежуватися за допомогою МРТ.

За наявності показань з підозрою на сімейний рак молочних залоз додатково слід здавати аналізи крові на виявлення дефектних генів BRCA та BRCA 2.

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