Раціон для здорових грудей: захисти себе від раку молочних залоз

20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочних залоз. Серед жінок цей тип раку зустрічається найчастіше і, на жаль, з множинними летальними випадками.
Більшість видів раку молочної залози піддаються лікуванню, та лише за умови ранньої діагностики.
Ніхто не має страховки від виникнення пухлин, однак усвідомлений спосіб життя та збалансоване харчування зменшують шанси на розвиток захворювання.
Дієтологиня та гастроентерологиня Оксана Скиталінська розповіла, що треба їсти, щоб зменшити ризик новоутворень.
Вести здоровий спосіб життя та збалансовано харчуватися — це не просто популярне віяння блогерів. Це про твоє самопочуття та щасливе життя.
Існує багато досліджень, які довели, що спосіб життя впливає на всі сфери нашої функціональності: робота, сім’я, стосунки, ментальне та фізичне здоров’я. Зокрема, і на появу певних хвороб.
Відтак Всесвітній фонд дослідження раку та американський інститут дослідження раку підрахували, що 29% випадків з 13 найпоширеніших видів раку можна було б запобігти. Це стосується і раку молочних залоз.
Для цього треба було б дотримуватися здорового способу життя: не курити, бути фізично активними, мати нормальну вагу та збалансовано харчуватися, розповідає Оксана Скиталінська.
Причин виникнення раку молочної залози є багато. Однією з них є надмірний стрес, якого і так дуже багато в житті кожного українця з приходом повномасштабної війни.
Він провокує виділення кортизолу, який порушує регуляцію між нервовою та ендокринною системами та пригнічує імунну систему.
Якщо ще додати нездорове харчування, спадковість, екологічну ситуацію, то все це впливає на виникнення різних видів раку.
Їжа може захищати від розвитку раку, а може бути його причиною.
Вони є у магазинних солодких і солоних продуктах, як-от плитки шоколаду, шоколадна глазур, цукерки з помадками, розсипчасте печиво та печиво з кремовими начинками.
Якщо у раціоні переважають такі сполуки й ти маєш малорухливий спосіб життя, то може виникнути ожиріння, яке теж відіграє не останню роль у появі злоякісних пухлин.
Жирові клітини виробляють запальні молекули, які пригнічують імунну систему і роблять її неспроможною знищити ракові клітини.
Також вони виділяють гормони, які спричинюють інсулінорезистентність, порушують регуляцію голоду та ситості, ведуть до цукрового діабету другого типу.
Лікарка стверджує, що загалом важливий не конкретний набір продуктів, які ти вживаєш, а модель харчування.
До прикладу, найгірше впливає на твоє здоров’я американська модель, адже там більшість раціону складає фастфуд, жирна та смажена їжа.
Найкращі результати для жіночого організму дає середземноморська модель харчування.
Найкращі результати для жіночого організму дає середземноморська модель харчування.
Відповідно до неї кількість насичених жирів невелика, натомість багато продуктів, які містять корисні жири: оливкова олія холодного віджиму, зелень, горіхи, риба, нежирне м’ясо.
Звісно, здоровий спосіб життя, відсутність стресу та здорове харчування допоможуть тобі зменшити ризики виникнення ракових пухлин.
Та все ж, є інші фактори, що впливають на розвиток цього захворювання, на які ти мало можеш вплинути. Наприклад, забруднене довкілля або сімейна схильність до раку молочних залоз.
Саме тому лікарка радить не пропускати регулярні обстеження. Молодим жінкам слід робити ультразвуковий скринінг, а з 45-річного віку варто обстежуватися за допомогою МРТ.
Саме тому лікарка радить не пропускати регулярні обстеження. Молодим жінкам слід робити ультразвуковий скринінг, а з 45-річного віку варто обстежуватися за допомогою МРТ.
За наявності показань з підозрою на сімейний рак молочних залоз додатково слід здавати аналізи крові на виявлення дефектних генів BRCA та BRCA 2.
Ще один з найбільш поширених видів раку у жіночому організмі — рак шийки матки. Що таке дисплазія шийки матки та які є найпоширеніші помилки у лікуванні, читай у нашому матеріалі.
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