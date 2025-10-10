Рак молодшає: у світі зростає кількість випадків серед людей до 50 років

За останнє десятиліття у світі різко побільшало випадків раку серед людей віком до 50 років.

Дослідження національного інституту раку США показало, що з 2010 по 2019 рік рівень захворюваності на 14 типів онкології зріс, серед них — рак молочної залози, товстої кишки, нирок, шлунка, матки та підшлункової залози.

Про це пише The New York Times.

Молоді пацієнти у онкологів

Онкологиня Кімрін Ратмелл ще десять років тому помітила, що до неї почали звертатися дедалі молодші пацієнти з раком нирок — навіть підлітки. Спочатку вона припускала, що це випадковість, однак згодом стало зрозуміло, що це світова тенденція.

Те, що я бачила в клініці, відбувається всюди. Ці дані змушують по-новому подивитися навіть на ті види раку, які ми вивчаємо десятиліттями, — сказала вона.

Що могло змінитися

Вчені зазначають, що збільшення кількості діагнозів не можна пояснити лише покращенням скринінгу. Причини — глибші. Зміни у способі життя, які почалися ще у 1950-х роках, могли вплинути на ризики розвитку онкозахворювань.

Ми стали менше рухатись, більше споживаємо цукру та оброблених продуктів, часто контактуємо з пластиком і токсичними сполуками, а спимо — менше. Саме ці фактори можуть створювати ґрунт для мутацій клітин, які з часом переростають у рак.

Ожиріння, алкоголь і харчування — головні фактори ризику

Науковці все частіше пов’язують ранній рак із ожирінням, надмірним вживанням алкоголю й західною дієтою.

Дослідження, яке охопило 15 мільйонів пацієнтів, показало: з 1995 по 2014 рік кількість випадків шести видів раку, пов’язаних із зайвою вагою, зросла саме серед молоді.

Ризики підвищуються і для жінок, які відкладають народження дітей. Через пізнішу першу вагітність клітини молочних залоз довше перебувають у стані гормональних коливань, що збільшує шанс на мутації.

Деякі дослідження вказують і на вплив бактерій. Зокрема, певні штами кишкової палички здатні виробляти токсин колібактин, який ушкоджує ДНК у клітинах кишечника.

Ймовірно, зараження такими бактеріями відбувається ще в дитинстві, коли мікробіом лише формується.

Професор Людміл Александров із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вважає, що саме такі ранні мутації можуть стати першим поштовхом до розвитку раку у дорослому віці.

Як знизити ризики

Хоча не всі фактори можна контролювати, фахівці наголошують: майже 40% випадків раку можна запобігти. Для цього варто підтримувати здорову вагу, відмовитися від куріння, обмежити алкоголь і бути фізично активними.

Ми маємо десятиліття, щоб втрутитись і змінити цю тенденцію. І це справді добра новина, — підсумовує професор Шуджі Оґіно.

