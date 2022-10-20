Рацион для здоровой груди: защити себя от рака молочных желез

20 октября — Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Среди женщин этот тип рака встречается чаще всего и, к сожалению, с множественными случаями летального исхода.
Большинство видов рака молочной железы подвергаются лечению, но только при ранней диагностике.
Никто не имеет страховки от опухолей, однако осознанный образ жизни и сбалансированное питание минимизируют шанс на развитие заболевания.
Диетолог и гастроэнтеролог Оксана Скитылинская рассказала, что нужно есть, чтобы уменьшить риск новообразований.
Вести здоровый образ жизни и сбалансировано питаться — это не просто мейнстримное веяние блогеров. Это о твоем самочувствии и счастливой жизни.
Есть много исследований, которые доказали, что образ жизни влияет на все сферы нашей функциональности: работа, семья, отношения, ментальное и физическое здоровье. В частности, и появление определенных болезней.
Следовательно, Всемирный фонд исследования рака и американский институт исследования рака подсчитали, что 29% случаев из 13 самых распространенных видов рака можно было бы предотвратить, в том числе и рак молочной железы.
Для этого нужно соблюдать здоровый образ жизни: не курить, быть физически активными, иметь нормальный вес и сбалансировано питаться, рассказывает Оксана Скиталинская.
Причин для возникновения рака молочной железы много. Одной из них является чрезмерный стресс, которого стало еще больше в жизни каждого украинца с приходом полномасштабной войны.
Он провоцирует выделение кортизола, который нарушает регуляцию между нервной и эндокринной системами и ингибирует иммунную систему.
Если еще добавить нездоровое питание, наследственность, экологическую ситуацию, то все это влияет на возникновение разных видов рака.
Еда может защищать от развития рака, а может быть их причиной.
Они есть в магазинных сладких и соленых продуктах: плитках шоколада, шоколадной глазури, конфетах с помадками, рассыпчатом печенье и печенье с кремовыми начинками.
Если в рационе преобладают такие соединения и у тебя малоподвижный образ жизни, то может возникнуть ожирение, которое тоже играет не последнюю роль в появлении злокачественных опухолей.
Жировые клетки производят воспалительные молекулы, которые угнетают иммунную систему и делают ее неспособной уничтожить раковые клетки.
Также они выделяют гормоны, которые приводят к инсулинорезистентности, нарушают регуляцию голода и сытости, ведут к сахарному диабету второго типа.
Врач утверждает, что важен не конкретный набор продуктов, которые ты употребляешь, а модель питания.
К примеру, хуже всего влияет на здоровье американская модель, ведь там большинство рациона составляет фаст-фуд, жирная и жареная пища.
Наилучшие результаты для женского организма дает средиземноморская модель питания.
Наилучшие результаты для женского организма дает средиземноморская модель питания.
Она предполагает уменьшение количества насыщенных жиров и увеличение продуктов, богатых полезными жирами: оливковое масло холодного отжима, зелень, орехи, рыбу, нежирное мясо.
Поэтому эти вещества связаны со снижением риска возникновения рака.
Конечно, здоровый образ жизни, отсутствие стресса и здоровое питание помогут тебе снизить риски возникновения раковых опухолей.
И все же есть другие факторы, влияющие на развитие этого заболевания, на которые ты мало можешь повлиять. Например, загрязненная окружающая среда или семейная предрасположенность к раку молочной железы.
Именно поэтому врач советует не пропускать регулярные обследования. Молодым женщинам следует делать ультразвуковой скрининг, а с 45-летнего возраста — обследоваться с помощью МРТ.
При наличии показаний с подозрением на семейный рак молочной железы дополнительно следует сдавать анализы крови для выявления дефектных генов BRCA и BRCA 2.
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