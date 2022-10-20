Рацион для здоровой груди: защити себя от рака молочных желез

20 октября — Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Среди женщин этот тип рака встречается чаще всего и, к сожалению, с множественными случаями летального исхода.

Большинство видов рака молочной железы подвергаются лечению, но только при ранней диагностике.

Никто не имеет страховки от опухолей, однако осознанный образ жизни и сбалансированное питание минимизируют шанс на развитие заболевания.

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Диетолог и гастроэнтеролог Оксана Скитылинская рассказала, что нужно есть, чтобы уменьшить риск новообразований.

Болезни — это зеркало образа жизни

Вести здоровый образ жизни и сбалансировано питаться — это не просто мейнстримное веяние блогеров. Это о твоем самочувствии и счастливой жизни.

Есть много исследований, которые доказали, что образ жизни влияет на все сферы нашей функциональности: работа, семья, отношения, ментальное и физическое здоровье. В частности, и появление определенных болезней.

Следовательно, Всемирный фонд исследования рака и американский институт исследования рака подсчитали, что 29% случаев из 13 самых распространенных видов рака можно было бы предотвратить, в том числе и рак молочной железы.

Для этого нужно соблюдать здоровый образ жизни: не курить, быть физически активными, иметь нормальный вес и сбалансировано питаться, рассказывает Оксана Скиталинская.

Причины рака

Причин для возникновения рака молочной железы много. Одной из них является чрезмерный стресс, которого стало еще больше в жизни каждого украинца с приходом полномасштабной войны.

Он провоцирует выделение кортизола, который нарушает регуляцию между нервной и эндокринной системами и ингибирует иммунную систему.

Если еще добавить нездоровое питание, наследственность, экологическую ситуацию, то все это влияет на возникновение разных видов рака.

Пища, которая провоцирует рак молочной железы.

Еда может защищать от развития рака, а может быть их причиной.

Пища с высоким гликемическим индексом. Сахар и сладости, сладкие напитки способствуют выделению инсулина и создают благоприятные условия роста для измененных клеток.

Чрезмерность насыщенных жиров в рационе способствует развитию гормонозависимых опухолей.

Трансжиры усиливают воспаление и инсулинорезистентность.

Они есть в магазинных сладких и соленых продуктах: плитках шоколада, шоколадной глазури, конфетах с помадками, рассыпчатом печенье и печенье с кремовыми начинками.

Злоупотребление алкоголем. Хотя красное вино содержит защитные соединения, такие как ресвератрол, их содержание и полезное влияние меньше, чем повреждающее действие на ткани молочной железы.

Обработанное мясо: сосиски, колбасы. Они содержат гетероциклические амины, нитрозосоединения и другие, являющиеся потенциальными канцерогенами.

Если в рационе преобладают такие соединения и у тебя малоподвижный образ жизни, то может возникнуть ожирение, которое тоже играет не последнюю роль в появлении злокачественных опухолей.

Жировые клетки производят воспалительные молекулы, которые угнетают иммунную систему и делают ее неспособной уничтожить раковые клетки.

Также они выделяют гормоны, которые приводят к инсулинорезистентности, нарушают регуляцию голода и сытости, ведут к сахарному диабету второго типа.

Что есть, чтобы защититься от рака молочной железы

Врач утверждает, что важен не конкретный набор продуктов, которые ты употребляешь, а модель питания.

К примеру, хуже всего влияет на здоровье американская модель, ведь там большинство рациона составляет фаст-фуд, жирная и жареная пища.

Наилучшие результаты для женского организма дает средиземноморская модель питания.

Она предполагает уменьшение количества насыщенных жиров и увеличение продуктов, богатых полезными жирами: оливковое масло холодного отжима, зелень, орехи, рыбу, нежирное мясо.

Следует включить в свой рацион:

Омега-3 жирные кислоты . Это рыба, рыбий жир, морепродукты, семена льна, орехи и желтки яиц. Эти продукты оказывают противовоспалительный эффект.

. Это рыба, рыбий жир, морепродукты, семена льна, орехи и желтки яиц. Эти продукты оказывают противовоспалительный эффект. Полифенолы содержат клетчатку и цветные пигменты, защищающие ДНК клеток от повреждений свободными радикалами. Больше всего их содержится в грейпфруте, кожуре яблок, калине, рябине, чернике и смородине.

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Поэтому эти вещества связаны со снижением риска возникновения рака.

Не избегай врачей

Конечно, здоровый образ жизни, отсутствие стресса и здоровое питание помогут тебе снизить риски возникновения раковых опухолей.

И все же есть другие факторы, влияющие на развитие этого заболевания, на которые ты мало можешь повлиять. Например, загрязненная окружающая среда или семейная предрасположенность к раку молочной железы.

Именно поэтому врач советует не пропускать регулярные обследования. Молодым женщинам следует делать ультразвуковой скрининг, а с 45-летнего возраста — обследоваться с помощью МРТ.

При наличии показаний с подозрением на семейный рак молочной железы дополнительно следует сдавать анализы крови для выявления дефектных генов BRCA и BRCA 2.

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