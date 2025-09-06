Пригоріло, але з’їм: як обвуглене м’ясо може провокувати рак

Інколи їжа пригорає навіть на антипригарних сковорідках! Або ж увагу привертає цікава серія серіалу, і курка виходить з чорною шкірочкою замість золотистої. Чи можна їсти пригорілу їжу? Про це розповідають науковці.

Чи можна їсти горілу їжу: думка науковців

Часто ми жартуємо, що пригоріла страва — вже з активованим вугіллям! Мовляв, від кількох пригорілих шматочків нічого не буде, та й це можна обрізати. Однак науковці дотримуються іншої думки! The Washington Post пишуть, що горіла їжа може містити канцерогени і провокувати рак.

За даними досліджень, підгоріле м’ясо є одним із найнебезпечніших продуктів, адже під час смаження і грилювання м’яса до чорної кірки можуть утворюватися канцерогенні сполуки. Усе, звісно, залежить від конкретного м’яса, температури та способу приготування — та ризик раку від горілої їжі не зникає.

Є способи зменшити шкідливий вплив горілих продуктів на здоров’я. Достатнім кроком буде приготування червоного м’яса, риби чи птиці на грилі за температури до 150℃. Так у продукті лишатимуться корисні амінокислоти, а канцерогенні сполуки не будуть виділятися.

А ще необхідним кроком є непотрапляння жиру з м’яса на вугілля. Адже після скрапування жиру на вугілля утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ). Пари цих речовин вбираються в м’ясо назад.

Ці шкідливі пари ми вдихаємо, коли смажимо шашлик. Тому гриль чи мангал має бути розташований так, аби вітер не дув в обличчя під час готування.

Шкідливі канцерогенні речовини з пригорілого м’яса метаболізуються ферментами в організмі, а після цього можуть ушкоджувати ДНК і викликати мутації, що призводять до раку, пояснює професор медичної хімії та етіології раку в Університеті Міннесоти Роберт Турескі.

Наші організми містять фермент, що здатний відновлювати такі пошкоджені структури ДНК. Після тестувань впливу горілих продуктів на тваринах — у деяких виникали певні види онкології. Вплив на людину достеменно не вивчений.

Епідеміологічні дослідження не виявили сталого зв’язку між вживанням почорнілого або обвугленого м’яса та розвитком раку, — каже професорка епідеміології при Університеті Джонса Хопкінса Елізабет Платц.

Дослідники досі сперечаються щодо реального впливу горілих продуктів на здоров’я. Та думка про те, що обсмажене на вогні червоне м’ясо є вдвічі небезпечнішим, є такою, погляди на яку збігаються у більшості дослідників та науковців.

Найбільший ризик розвитку онкології для тих, хто їсть просмажене червоне м’ясо раз на тиждень і частіше. Загрозу, на жаль, має не лише м’ясо. Під час інтенсивного смаження на вогні небезпечними також стають крохмалисті продукти — картопля, тости, чипси. Такі продукти називають ймовірними канцерогенами, які можуть викликати рак лімфатичної системи та шкіри у чоловіків, а також рак ендометрію та яєчників у жінок.

Ризики від пересмажених на грилі овочів менш досліджені. Та науковці переконують, що всі пересмажені та обвуглені продукти шкодять здоров’ю. Від постійного споживання горілих продуктів ризики раку є. Вони низькі, але не дорівнюють нулю щодо здорових людей.

А для тих, у кого є схильність до раку чи інші хронічні хвороби, такі ризики можуть бути вищими. Лікарі та науковці зібрали кілька важливих порад щодо грилювання м’яса чи інших продуктів:

Під час запікання, обсмажування або приготування на парі уникай високих температур та відкритого вогню. На грилі вогонь не має торкатися м’яса. Перед грилюванням обов’язково маринуй м’ясо. Маринади можуть сприяти руйнуванню м’язової тканини та інших компонентів, необхідних для утворення канцерогенів. Частіше перевертай м’ясо на грилі, щоб знизити ризик підгорання. Завжди споживай смажене м’ясо з овочевим гарніром. Овочі здатні зруйнувати вплив канцерогенів. Обмеж споживання горілих та пересмажених продуктів.

