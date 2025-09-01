Забруднення повітря у Києві 1 вересня: райони, де найбільша небезпека

Від ранку у Києві важко дихати. Однак причиною цьому стали не російські атаки, і навіть не торф’яники, що зазвичай палають у такий час. Який стан повітря у Києві зараз — де перевірити індекс забрудненості повітря, і в якому районі найбільш забруднене повітря? Про все розповімо в матеріалі.
Рівень забруднення повітря у Києві 1 вересня
У КМДА підтвердили, що в Києві фіксують тимчасове погіршення стану повітря. Стан повітря в Києві погіршився на свято 1 вересня, тож багато киян відчули це. Водночас людей закликають обмежити перебування на вулиці.
Станом на 10:30 1 вересня в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Причиною забруднення повітря у Києві є підвищена концентрація пилу (зважених часток). Ймовірною причиною є погода — мала швидкість вітру та відсутність опадів, які б покращили якість повітря. Так у повітрі накопичилися пил і шкідливі домішки.
Киянам рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води й увімкнути очищувач повітря на максимум, якщо він є.
Забруднення повітря Київ сьогодні
За повідомленням Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, найбільш забруднене повітря у таких районах Києва:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г – індекс 79.
- вул. Турівська, 28 – індекс 82.
- вул. Щусєва, 20 – індекс 83.
- вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс 77.
- вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс 78.
Середній рівень забруднення за адресами вул. Китаївська, 22, проспект Берестейський, 97.
Карта якості повітря
А переглянути рівень забрудненості повітря у Києві за твоєю адресою можна завдяки мапі.
