Забруднення повітря у Києві 1 вересня: райони, де найбільша небезпека

Від ранку у Києві важко дихати. Однак причиною цьому стали не російські атаки, і навіть не торф’яники, що зазвичай палають у такий час. Який стан повітря у Києві зараз — де перевірити індекс забрудненості повітря, і в якому районі найбільш забруднене повітря? Про все розповімо в матеріалі.

Рівень забруднення повітря у Києві 1 вересня

У КМДА підтвердили, що в Києві фіксують тимчасове погіршення стану повітря. Стан повітря в Києві погіршився на свято 1 вересня, тож багато киян відчули це. Водночас людей закликають обмежити перебування на вулиці.

Станом на 10:30 1 вересня в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Причиною забруднення повітря у Києві є підвищена концентрація пилу (зважених часток). Ймовірною причиною є погода — мала швидкість вітру та відсутність опадів, які б покращили якість повітря. Так у повітрі накопичилися пил і шкідливі домішки.

Киянам рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води й увімкнути очищувач повітря на максимум, якщо він є.

Забруднення повітря Київ сьогодні

За повідомленням Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, найбільш забруднене повітря у таких районах Києва:

проспект Європейського Союзу, 64-Г – індекс 79.

вул. Турівська, 28 – індекс 82.

вул. Щусєва, 20 – індекс 83.

вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс 77.

вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс 78.

Середній рівень забруднення за адресами вул. Китаївська, 22, проспект Берестейський, 97.

Карта якості повітря

А переглянути рівень забрудненості повітря у Києві за твоєю адресою можна завдяки мапі.

