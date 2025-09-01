Загрязнение воздуха в Киеве 1 сентября: районы, где наибольшая опасность

С утра в Киеве тяжело дышать. Но причиной этому стали не российские атаки, и даже не торфяники, обычно горящие в такое время. Какое состояние воздуха в Киеве сейчас — где проверить индекс загрязненности воздуха и в каком районе самый грязный воздух? Обо всем расскажем в материале.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве 1 сентября

В КГГА подтвердили, что в Киеве фиксируют временное ухудшение состояния воздуха. Состояние воздуха в Киеве ухудшилось на праздник 1 сентября, поэтому многие киевляне почувствовали это. В то же время, людей призывают ограничить пребывание на улице.

По состоянию на 10:30 1 сентября в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Причиной загрязнения воздуха в Киеве является повышенная концентрация пыли (взвешенных частиц). Вероятной причиной является погода — малая скорость ветра и отсутствие осадков, которые улучшили бы качество воздуха.

Так в воздухе скопились пыль и вредные примеси. Киевлянам рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить больше воды и включить воздухоочиститель на максимум, если он есть.

Загрязнение воздуха Киев сегодня

По сообщению Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, самый загрязненный воздух в таких районах Киева:

проспект Европейского Союза, 64-Г – индекс 79.

ул. Туровская, 28 – индекс 82.

ул. Щусева, 20 – индекс 83.

ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс 77.

ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс 78.

Средний уровень загрязнения по ул. Китаевская, 22, проспект Берестейский, 97.

Карта качества воздуха

А посмотреть уровень загрязненности воздуха в Киеве по твоему адресу можно благодаря карте.

