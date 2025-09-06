Пригорело, но съем: как обугленное мясо может провоцировать рак

Иногда еда пригорает даже на антипригарных сковородках! Или внимание привлекает интересная серия сериала, и курица выходит с черной коркой вместо золотистой. Можно ли есть пригоревшую пищу? Об этом рассказывают учёные.

Можно ли есть горелую пищу: мнение ученых

Часто мы шутим, что пригоревшее блюдо уже с активированным углем! Мол, от нескольких пригоревших кусочков ничего не будет, и это можно обрезать. Но ученые придерживаются другого мнения! The Washington Post пишут, что горелая еда может содержать канцерогены и провоцировать рак.

По данным исследований, подгоревшее мясо является одним из самых опасных продуктов, ведь во время жарки и гриля мяса до черной корки могут образовываться канцерогенные соединения. Все, конечно, зависит от конкретного мяса, температуры и способа приготовления — но риск рака от горелой пищи не исчезает.

Есть способы снизить вредное влияние горелых продуктов на здоровье. Достаточным шагом будет приготовление красного мяса, рыбы или птицы на гриле при температуре до 150℃. Так, в продукте будут оставаться полезные аминокислоты, а канцерогенные соединения не будут выделяться.

А еще необходимым шагом является непопадание жира из мяса на угли. Ведь после скапывания жира на уголь образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Пары этих веществ впитываются в мясо обратно.

Эти вредные пары мы вдыхаем, когда жарим шашлык. Поэтому гриль или мангал должны быть расположены так, чтобы ветер не дул в лицо во время приготовления.

Вредные канцерогенные вещества из пригоревшего мяса метаболизируются ферментами в организме, а затем могут повреждать ДНК и вызывать мутации, приводящие к раку, объясняет профессор медицинской химии и этиологии рака в Университете Миннесоты Роберт Турески.

Наши организмы содержат фермент, способный восстанавливать такие поврежденные структуры ДНК. После тестирования влияния горелых продуктов на животных — у некоторых появлялись определенные виды онкологии. Влияние на человека точно не изучено.

Эпидемиологические исследования не выявили устойчивой связи между употреблением почерневшего или обугленного мяса и развитием рака, — говорит профессор эпидемиологии при Университете Джонса Хопкинса Элизабет Платц.

Исследователи до сих пор спорят о реальном влиянии горелых продуктов на здоровье. Но мнение о том, что обжаренное на огне красное мясо вдвое опаснее, таково, взгляды на которое совпадают у большинства исследователей и ученых.

Наибольший риск развития онкологии для тех, кто ест прожаренное красное мясо раз в неделю и чаще. Угрозу, к сожалению, несет не только мясо. Во время интенсивной жарки на огне опасными также становятся крахмалистые продукты — картофель, тосты, чипсы. Такие продукты называют вероятными канцерогенами, которые могут вызвать рак лимфатической системы и кожи у мужчин, а также рак эндометрия и яичников у женщин.

Риски от пережаренных на гриле овощей менее исследованы. Но ученые утверждают, что все пережаренные и обугленные продукты вредят здоровью. От постоянного потребления горелых продуктов риски рака есть. Они низкие, но не равны нулю по отношению к здоровым людям.

А для тех, у кого есть склонность к раку или другие хронические болезни, такие риски могут быть выше. Врачи и ученые собрали несколько важных советов по жарке мяса или других продуктов:

При запекании, обжаривании или приготовлении на пару избегай высоких температур и открытого огня. На гриле огонь не должен касаться мяса. Перед грилем обязательно маринуй мясо. Маринады способствуют разрушению мышечной ткани и других компонентов, необходимых для образования канцерогенов. Чаще переворачивай мясо на гриле, чтобы снизить риск подгорания. Всегда употребляй жареное мясо с овощным гарниром. Овощи способны разрушить влияние канцерогенов. Ограничь потребление горелых и пережаренных продуктов.

