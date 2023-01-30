Чтобы не выбросить на помойку: почему нельзя мыть антипригарную посуду в посудомойке

Посудомоечная машина — прекрасная помощница на кухне, ведь экономит много времени и сил. Но не может все быть так просто, у всего хорошего есть свое “но”.

И речь идет не только о том, что для работы посудомоечной машины нужно наличие стабильной электроэнергии. Многие виды посуды там просто нельзя мыть, потому что она испортится.

Не рекомендуется мыть в посудомойке: фарфор, хрусталь, пластик, чугун, изделия из дерева, бамбука, алюминия и т.д.

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В список посуды, которой вход в посудомойку строго запрещен, можно добавить принадлежности с антипригарным покрытием. Мы рассказали, почему их нельзя мыть в посудомойке и что делать, чтобы тефлоновая посуда служила дольше.

Особенности материала

Для создания антипригарного покрытия используют термостойкий полимер — тефлон. Благодаря ему можно готовить еду без страха, что она пригорит, а остатки нужно будет отдирать отверткой.

Именно благодаря такому эффекту посуда с антипригарным покрытием заняла отдельное место на кухне каждой хозяйки и уверенно сдвинула чугун с лидирующих позиций.

Однако со временем все заметили, что тефлоновый материал значительно нежнее чугуна и при неправильном уходе придется менять такие кухонные принадлежности довольно часто.

Способы ухода, которые доведут твою посуду до помойки

Сначала следует пройтись стандартными запретами. Производители предостерегают, что такую посуду нельзя мыть разными порошками, ведь абразивные частицы средства способны повредить покрытие.

Также ни в коем случае не используй железные губки. Они не просто царапают, а портят покрытие, поэтому после одной такой чистки можно отправлять посуду на свалку.

Про посудомойку с такой посудой тоже следует забыть — эта техника портит тефлоновое покрытие. В машинке посуда омывается струями горячей воды, а остатки пищи и накипи в ней служат абразивом.

После многократного мытья в посудомойке на антипригарном покрытии появляются микротрещины, которые впоследствии будут забиваться накипью и водой.

Конечно, от одной мойки с покрытием ничего не произойдет, однако с каждым разом посуда будет терять слой антипригарного покрытия, что со временем сделает приготовление пищи невыносимым.

Ухаживай правильно: как мыть антипригарную посуду, чтобы она служила дольше

При небольшом загрязнении посуды достаточно будет промыть ее мягкой губкой, используя жидкое средство.

Чтобы очистить тефлоновую посуду от присохших остатков пищи, просто залей ее горячей водой и ненадолго оставь. Затем осторожно вымой так, как описано выше.

Чтобы такое покрытие служило дольше, после каждого приготовления пищи следует сразу же смывать остатки пищи горячей водой. Это поможет избежать проблем с образованием нагара.

Если он уже появился, его можно легко счистить обычным разрыхлителем для теста. Для этого нужно:

налить в сковороду небольшое количество воды и включить огонь;

в кипящую воду добавить две ложки разрыхлителя и выключить огонь;

оставить сковороду на несколько часов;

когда вода охладится, слить ее, а сковороду протереть мягкой губкой.

Несмотря на удобство и очевидные преимущества тефлоновой посуды, она может скрывать опасности. Мы рассказали, безопасны ли тефлоновые сковороды и когда стоит от них отказаться.

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