Щоб не викинути в смітник: чому не можна мити антипригарний посуд в посудомийці

Посудомийна машина — прекрасна помічниця на кухні, адже економить багато часу та сил. Та не може все бути так просто, все хороше має своє “але”.

І йдеться не тільки про те, що для роботи посудомийної машини треба наявність стабільної електроенергії. Чимало видів посуду там просто не можна мити, бо він зіпсується.

Не рекомендовано мити в посудомийці: порцеляну, кришталь, пластик, чавун, вироби з дерева, бамбуку, алюмінію тощо.

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До списку посуду, якому вхід в посудомийку суворо заборонено, можна додати приладдя з антипригарним покриттям. Ми розповіли, чому його не можна мити в посудомийці та що робити, щоб тефлоновий посуд служив довше.

Особливості матеріалу

Для створення антипригарного покриття використовують термостійкий полімер — тефлон. Завдяки йому можна готувати їжу без страху, що вона пригорить, а залишки треба буде віддирати викруткою.

Саме завдяки такому ефекту посуд з антипригарним покриттям посів окреме місце на кухні кожної господині й упевнено посунув чавун з лідерських позицій.

Однак з часом усі помітили, що тефлоновий матеріал значно ніжніший за чавун і за неправильного догляду доведеться змінювати таке кухонне приладдя доволі часто.

Способи догляду, які доведуть твій посуд до помийки

Спершу варто пройтися стандартними заборонами. Виробники застерігають, що такий посуд не можна мити різноманітними порошками, адже абразивні частинки засобу здатні пошкодити покриття.

Також в жодному разі не використовуй залізні губки. Вони не просто залишають подряпини, а псують покриття, тож після однієї такої чистки можна відправляти посуд на смітник.

Про посудомийку з таким посудом теж слід забути — ця техніка псує тефлонове покриття. В машинці посуд омивається струменями гарячої води, а залишки їжі та накипу в ній слугують абразивом.

Після багаторазового миття в посудомийці на антипригарному покритті зʼявляються мікротріщини, які згодом забиватимуться накипом та водою.

Звичайно, від однієї мийки з покриттям нічого не станеться, проте з кожним разом посуд втрачатиме шар антипригарного покриття, що з часом зробить приготування їжі нестерпним.

Доглядай правильно: як мити антипригарний посуд, щоб він служив довше

При невеликому забрудненні досить буде промити посуд м’якою губкою, використовуючи рідкий засіб.

Щоб очистити тефлоновий посуд від присохлих залишків їжі, залий його гарячою водою та ненадовго залиш. Потім обережно вимий так, як описано вище.

Щоб таке покриття служило довше, після кожного приготування їжі слід одразу ж змивати залишки їжі гарячою водою. Це допоможе уникнути проблем з утворенням нагару.

Якщо він уже зʼявився, його можна легко зчистити звичайним розпушувачем для тіста. Для цього треба:

налити у сковорідку невелику кількість води та увімкнути вогонь;

у киплячу воду додати дві ложки розпушувача та вимкнути вогонь;

залишити сковорідку на кілька годин;

коли вода охолоне, злити її, а сковорідку протерти м’якою губкою.

Попри зручність та очевидні переваги тефлонового посуду, він може приховувати в собі небезпеки. Ми розповіли, чи безпечні тефлонові пательні та коли варто від них відмовитися.

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