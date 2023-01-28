Поради

“Використовую тефлонові пательні. Наскільки це безпечно?”

Відповідає
Софія Рожко
Софія Рожко

Нутриціологиня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Січня 2023, 19:30
Чи безпечні тефлонові сковорідки - як правильно ними користуватись
Фото: Pexels

Поради

“Використовую тефлонові пательні. Наскільки це безпечно?”
Відповідає
Софія Рожко
Софія Рожко
Нутриціологиня

“Я завжди ставлю потреби дитини й сім’ї на перший план. Як знаходити час на себе?”
Відповідає
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Тетяна Кирієнко
Дитяча психологиня

“Хочу трохи схуднути до весни, планую зменшити жири. Чи всі вони шкідливі?”
Відповідає
Наталія Іванюк
Наталія Іванюк
Лікар-кардіолог

“Чи можна використати минулорічні сертифікати ЗНО для вступу у 2023 році?”
Відповідає
Олег Шаров
Олег Шаров
генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки

“З початком війни дитина відмовляється спати окремо. Що робити і як повернути її до ліжечка?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”
Відповідає
“Використовую тефлонові пательні. Наскільки це безпечно?”
Євген Клопотенко
Кулінарний експерт та шеф-кухар
Отруєння чадним газом: симптоми та як уберегтися
Читати далі
Генератори можуть і вбити — як вберегтися від отруєння чадним газом

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь