“Використовую тефлонові пательні. Наскільки це безпечно?”

Тефлонові поверхні — гарний варіант, щоб зменшити використання олії під час приготування страв. Адже її нагрівання до певної температури може шкодити здоров’ю.

Однак з іншого боку, люди переживають, чи справді безпечні антипригарні покриття та як ними правильно користуватись.

Чи безпечні тефлонові пательні

До 2013 року під час виробництва тефлонових поверхонь використовували перфтороктанову кислоту (PFOA), яка несе шкоду здоров’ю та довкіллю.

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Потім цю речовину заборонили, а на заміну їй прийшла інша хімічна сполука — PFAS — безпечніша. Утім дискусії щодо її впливу на людський організм ще досі тривають.

Наприклад, в одному з досліджень нагрівання тефлонової поверхні до 390°C протягом чотирьох годин призвело до тефлонового грипу. У людей спостерігались головний біль та підвищена температура тіла.

Тому, ймовірно, у ресторанах, де працівники постійно контактують з посудом, краще не використовувати тефлон.

Разом з тим такі поверхні дуже стабільні, дешеві й можуть витримувати високі температури. Тож за умови правильного користування в побутових умовах можна не переживати за свою безпеку.

Як правильно користуватись тефлоновим посудом

Ось кілька порад, як мінімізувати ризики для здоров’я під час використання тефлонового посуду:

Не розігрівай порожню пательню протягом довгого часу — це потенційно може причинити виділення полімерних парів.

Готуй на середньому, а не на сильному вогні — читай інструкції на пакуванні посуду щодо температурного режиму.

Вмикай витяжку під час готування — це мінімізує накопичення парів.

Використовуй дерев’яні або силіконові лопатки — металеві можуть пошкодити тефлонову поверхню.

Не використовуй шкребки для миття пательні. Також зверни увагу, що деякі пательні не можна мити в посудомийній машині.

Не тримай вдома застарілий посуд — будь-які відшарування та лущення можуть бути шкідливими для здоров’я.

Загалом якщо правильно використовувати тефлоновий посуд, то ризики для організму будуть мінімальними. Однак якщо тебе це не влаштовує, то варто шукати інші варіанти безпечних антипригарних покриттів.

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