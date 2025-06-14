“Чи можна звертатися до ШІ, як до психотерапевта?”

Штучний Інтелект заполонив наше життя. Не знаєш, що приготувати з продуктів у холодильнику? Пишеш Chat GPT. Не можеш підібрати вдалий макіяж до нової сукні? Питаєш поради у Gemini. Хочеш оптимізувати виконання завдання на роботі? Теж ідеш до ШІ.
Нині ми всі стикаємося зі стресом та випробуваннями. І в такому випадку також виникає бажання звернутися за порадою та підтримкою до Chat GPT чи Gemini, адже не всі можуть собі дозволити відвідувати терапевта.
Та чи безпечно це? Які питання можна ставити ШІ, а щодо чого краще звертатися до живої людини?
Допомога з усвідомленням свого стану
Звернутися до ШІ можна із проханням допомогти тобі розібратися у думках та зрозуміти свій стан. Можеш скористатися таким промптом чи написати власний.
Допоможи мені розібратися, що саме я зараз відчуваю. Постав кілька запитань про мій день, події чи думки, які могли вплинути на мій емоційний стан. Потім допоможи назвати емоції.
Варто розуміти, що ШІ може також давати поради, як впоратися із таким станом. Але не всі вони релевантні тобі та дієві.
Рефлексія після важкого дня чи складної події
Ти можеш звернутися з таким запитом. Однак ШІ може давати дуже загальні поради, не враховуючи українського контексту.
Тому варто критично ставитися до порад ШІ та адаптовувати їх під себе та свою реальність.
Можеш попросити ШІ поставити тобі запитання, які допоможуть проаналізувати твій день і виявити, що могло тебе так утомити — емоційно чи фізично.
Поради для швидкого зняття стресу
Якщо у тебе погане психологічне самопочуття після стресової ситуації, це може бути доречно. Однак тут також варто памʼятати про контекст наших реалій.
Можеш попросити ШІ дати кілька вправ для заспокоєння та повернення до себе “тут і зараз”.
Те саме стосується й порад щодо тілесних практик, аби заспокоїти своє тіло.
Створення плану самодопомоги
Кожному (-ій) з нас інколи потрібна термінова самодопомога. Цю інформацію може надати психолог, опираючись на твій запит.
Якщо хочеш отримати більш загальний список та адаптувати його під себе, можеш звернутися до ШІ з запитом скласти простий і реалістичний план самодопомоги на тиждень: із мінімумом обов’язкових дій.
— Це все дієво й корисно, але без мотивації та чіткого розуміння мети ніхто цим не буде займатися. Коротка прогулянка чи п’ять хвилин тиші не матимуть сенсу, якщо вони не прив’язані до ідентичності. Ми можемо себе змусити, але якщо не розуміємо мету, то це не спрацює, — додає психолог.
Також варто памʼятати, що звертатися із запитами про вигорання чи депресію до ШІ недоречно, бо це вже клінічні стани. Штучний Інтелект дасть тобі лише загальні поради, які не допоможуть, а можуть навіть посилити зневіру у собі.
Допомога після емоційного потрясіння
Якщо ти пережив (-ла) складну подію, можеш звернутися за порадою до ШІ. Наприклад, поясни, що сталося, і попроси поради, як стабілізувати свій стан.
Пошук внутрішньої опори
ШІ може поставити тобі навідні запитання, які допоможуть віднайти більше опори всередині себе.
Та варто памʼятати, що спілкування із чатом не замінить терапії.
— Я знаю людей, які спілкуються з чатботом, як із другом. І це, з одного боку, трохи насторожує — така межа між реальністю й ілюзією. Але якщо людина розуміє, з ким вона має справу, такий підхід може мати свою користь, — додає Вадим Мельник.
Допомогти собі можна також за допомогою щоденника емоцій. Як його вести правильно, ми розповідали раніше.
