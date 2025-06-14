“Чи можна звертатися до ШІ, як до психотерапевта?”

Штучний Інтелект заполонив наше життя. Не знаєш, що приготувати з продуктів у холодильнику? Пишеш Chat GPT. Не можеш підібрати вдалий макіяж до нової сукні? Питаєш поради у Gemini. Хочеш оптимізувати виконання завдання на роботі? Теж ідеш до ШІ.

Нині ми всі стикаємося зі стресом та випробуваннями. І в такому випадку також виникає бажання звернутися за порадою та підтримкою до Chat GPT чи Gemini, адже не всі можуть собі дозволити відвідувати терапевта.

Та чи безпечно це? Які питання можна ставити ШІ, а щодо чого краще звертатися до живої людини?

Допомога з усвідомленням свого стану

Звернутися до ШІ можна із проханням допомогти тобі розібратися у думках та зрозуміти свій стан. Можеш скористатися таким промптом чи написати власний.

Допоможи мені розібратися, що саме я зараз відчуваю. Постав кілька запитань про мій день, події чи думки, які могли вплинути на мій емоційний стан. Потім допоможи назвати емоції.

Варто розуміти, що ШІ може також давати поради, як впоратися із таким станом. Але не всі вони релевантні тобі та дієві.

Рефлексія після важкого дня чи складної події

Ти можеш звернутися з таким запитом. Однак ШІ може давати дуже загальні поради, не враховуючи українського контексту.

Тому варто критично ставитися до порад ШІ та адаптовувати їх під себе та свою реальність.

Можеш попросити ШІ поставити тобі запитання, які допоможуть проаналізувати твій день і виявити, що могло тебе так утомити — емоційно чи фізично.

