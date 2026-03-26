Сяйво чи Кавун: в Дії стартувало голосування за назву для першого українського ШІ

Україна робить масштабний крок у технологічне майбутнє: Міністерство цифрової трансформації спільно з компанією Київстар працюють над створенням першої національної великої мовної моделі. Це буде справжній цифровий мозок, на базі якого працюватимуть сервіси для мільйонів громадян. Про старт фінального голосування за назву проєкту повідомили у Мінцифри.

Чому цей ШІ особливий

Головна відмінність української розробки від глобальних аналогів — глибоке розуміння нашого контексту. Мовна модель орієнтуватиметься в українській історії, мовних особливостях та навіть місцевих діалектах, що зробить цифрові послуги максимально точними та своїми.

LLM розумітиме український контекст, діалекти та історію. І саме ви, українці, оберете назву для LLM — через голосування у Дії, — наголосили у відомстві.

Від 3000 пропозицій до ТОП-10 фіналістів

Процес вибору назви виявився справді народним: українці надіслали понад 3 000 варіантів. Після ретельної перевірки на авторські права та відповідність цінностям проєкту, до фінального списку увійшли 10 назв:

Сяйво;

Питай;

Слово;

Дзвінка;

Говерла;

Шипіт;

Шукай;

Ядро;

Кавун;

Гомін.

Як проголосувати

Долучитися до створення історії українських технологій можна за кілька секунд. Голосування у застосунку Дія триватиме до 29 березня, 12:00.

Щоб віддати свій голос, потрібно:

Відкрити застосунок Дія ;

Перейти у розділ Сервіси ;

Обрати пункт Опитування .

Цей проєкт є частиною стратегії цифрового суверенітету України. Власна мовна модель дозволить не залежати від іноземних алгоритмів у критично важливих сервісах та забезпечить надійну основу для розвитку штучного інтелекту в межах держави.

Нагадаємо, раніше Мінцифри повідомляли про розробку власної ШІ-моделі. Вона буде доступна для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!