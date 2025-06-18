ШІ made in Ukraine — Мінцифри та Київстар розроблятимуть національну мовну модель

Світ невпинно розвивається, а символом технологічного стрибка вже зараз сміливо можна вважати великі мовні моделі. ШІ тепер усюди — від сторінки у Google до підказок у месенджерах. Україна теж прагне ставати у рівень з тими, хто має першість у розвитку ШІ.

Чи можлива національна мовна модель в Україні? Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що такі плани є!

Що відомо про український ШІ, розповідаємо далі у матеріалі.

Українська мовна модель: чи бути національному ШІ

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Мінцифри підписали меморандум з Kyivstar щодо розвитку національної мовної моделі. Це стане фундаментом для нових АІ-продуктів нашої країни, стартапів та інвестицій.

— Модель навчатиметься на унікальному масиві українських даних, тож глибше розумітиме нашу мову, історію та контекст, аніж іноземні моделі.

Українська LLM — необхідна умова для збереження даних і важливий крок до цифрової незалежності, — каже Федоров.

Окрім іміджевої переваги, є ще низка чинників, які можуть позитивно вплинути на українську економіку. Зокрема:

модель навчатиметься на українських даних і видаватиме якісніший контент;

ШІ буде доступнішим і дешевшим для українських користувачів;

дані будуть зберігатися в Україні та стануть захищеними.

Це стратегічний крок у розвитку та впровадженні ШІ на національному рівні.

Першу версію моделі хочуть представити до кінця 2025 року.

За словами Федорова, українська мовна модель буде доступна для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу.

Та оскільки ШІ дійсно проник у всі наші сфери життя, варто поговорити й про іншу сторону спілкування з мовною моделлю. Чи варто звертатися до ШІ, як до психотерапевта, ми розповідали раніше.

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