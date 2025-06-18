ИИ made in Ukraine — Минцифры и Киевстар будут разрабатывать национальную языковую модель

Мир постоянно развивается, а символом технологического скачка уже сейчас смело можно считать большие языковые модели. ИИ теперь всюду — от страницы в Google до подсказок в мессенджерах. Украина тоже стремится становиться с теми, кто имеет первенство в развитии ИИ. Возможна ли национальная языковая модель в Украине? Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что такие планы есть! Что известно об украинском ИИ, рассказываем дальше в материале.Украинская языковая модель: быть ли национальному ИИ Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Минцифры подписали меморандум с Kyivstar по развитию национальной языковой модели. Это станет фундаментом новых АІ-продуктов нашей страны, стартапов и инвестиций. — Модель будет учиться на уникальном массиве украинских данных, поэтому глубже понимать наш язык, историю и контекст, чем иностранные модели. Украинская LLM — необходимое условие для сохранения данных и важный шаг к цифровой независимости, — говорит Федоров. Кроме имиджевого преимущества есть еще ряд факторов, которые могут положительно повлиять на украинскую экономику. В частности: модель будет учиться на украинских данных и будет давать более качественный контент; ИИ будет доступнее и дешевле для украинских пользователей; данные будут храниться в Украине и станут защищенными. Читать по теме ИИ в Дії: Минцифры анонсировало тестирование цифрового ассистента для украинцев Рассказываем о создании ИИ-ассистента для предоставления услуг в Дії и почему это удобно для пользователей. Это стратегический шаг в развитии и внедрении ИИ на национальном уровне. Первую версию модели хотят представить до конца 2025 года. По словам Федорова, украинская языковая модель будет доступна госучреждениям, университетам, научным работникам, общественным организациям и бизнесу. Но поскольку ИИ действительно проник во все наши сферы жизни, стоит поговорить и о другой стороне общения с языковой моделью. Следует ли обращаться к ИИ, как к психотерапевту, мы рассказывали раньше. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: технологии, Украина, Искусственный интеллект Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter