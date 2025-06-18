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ИИ made in Ukraine — Минцифры и Киевстар будут разрабатывать национальную языковую модель

Виктория Мельник, журналист сайта 18 июня 2025, 12:00
украинская языковая модель

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