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“Можно ли обращаться к ИИ, как к психотерапевту?”

Отвечает
“Можно ли обращаться к ИИ, как к психотерапевту?”
Вадим Мельник

Психолог

Виктория Мельник, журналист сайта 14 июня 2025, 12:00
чат как психолог
Фото Pexels

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