“Можно ли обращаться к ИИ, как к психотерапевту?”

Искусственный Интеллект заполнил нашу жизнь. Не знаешь, что приготовить из продуктов в холодильнике? Пишешь Chat GPT. Не можешь подобрать удачный макияж к новому платью? Спрашиваешь советы у Gemini. Хочешь оптимизировать выполнение задачи на работе? Тоже идешь к ШИ.

Сейчас мы все сталкиваемся со стрессом и испытаниями. И в таком случае возникает желание обратиться за советом и поддержкой к Chat GPT или Gemini, ведь не все могут себе позволить посещать психотерапевта.

Но безопасно ли это? Какие вопросы можно задавать ИИ, а с чем лучше обращаться к живому человеку?

Помощь с осознанием своего состояния

Обратиться к ИИ можно с просьбой помочь тебе разобраться в мыслях и понять свое состояние. Можешь воспользоваться таким промптом или написать свой.

Помоги мне разобраться, что я сейчас чувствую. Задай несколько вопросов о моем дне, событиях или мыслях, которые могли повлиять на мое эмоциональное состояние. Потом помоги назвать эмоции.

Следует понимать, что ИИ может также давать советы, как справиться с таким состоянием. Но не все они релевантны тебе и действенны.

Рефлексия после тяжелого дня или сложного события

Вы можете обратиться с таким запросом. Однако ИИ может давать очень общие советы, не считая украинского контекста.

Поэтому следует критически относиться к советам ИИ и адаптировать их под себя и свою реальность.

Можешь попросить ИИ задать тебе вопросы, которые помогут проанализировать твой день и обнаружить, что могло так утомить тебя — эмоционально или физически.

Советы для быстрого снятия стресса

Если у тебя плохое психологическое самочувствие после стрессовой ситуации это может быть уместно. Однако здесь также следует помнить о контексте наших реалий.

Можешь попросить ИИ дать несколько упражнений для успокоения и возвращения к себе “здесь и сейчас”.

То же касается и советов по телесным практикам, чтобы успокоить свое тело.

Создание плана самопомощи

Каждому (-ой) из нас иногда нужна срочная самопомощь. Эту информацию может предоставить психолог, опираясь на твой запрос.

Если хочешь получить более общий список и адаптировать его под себя, можешь обратиться к ИИ с запросом составить простой и реалистичный план самопомощи на неделю: с минимумом обязательных действий.

— Это все действенно и полезно, но без мотивации и понимания цели никто этим не будет заниматься. Короткая прогулка или пять минут тишины без смысла, если они не привязаны к идентичности. Мы можем себя заставить, но если не понимаем цель, это не сработает, — добавляет психолог.

Также следует помнить, что обращаться с запросами о выгорании или депрессии в ИИ неуместно, потому что это уже клинические состояния. Искусственный Интеллект даст тебе только общие советы, которые не помогут, а могут даже усилить уныние в себе.

Помощь после эмоционального потрясения

Если ты пережил (-а) сложное событие, можешь обратиться за советом к ИИ. Например, объясни, что произошло, и попроси совета, как стабилизировать свое состояние.

Поиск внутренней опоры

ИИ может задать тебе наводящие вопросы, которые помогут найти больше опоры внутри себя.

Но следует помнить, что общение с чатом не заменит терапии.

— Я знаю людей, которые общаются с чатом, как с другом. И это, с одной стороны, немного настораживает — таков предел между реальностью и иллюзией. Но если человек понимает, с кем он имеет дело, такой подход может извлечь свою пользу, — добавляет Вадим Мельник.

Помочь себе можно с помощью дневника эмоций. Как его вести правильно, мы рассказывали раньше.

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