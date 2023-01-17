Сперва пойми себя. Как и зачем вести дневник эмоций

Чаще всего нашими поступками и словами руководят эмоции. Некоторые из них мы не понимаем или не знаем, как выпустить правильно, некоторые просто игнорируем и консервируем в себе.

В перспективе это все приводит к ухудшению ментального состояния и положения в социуме.

Осознание собственных эмоций позволят не просто жить более экологичную жизнь без срывов, панических атак, общей тревожности или неконтролируемой агрессии, они позволят тебе понять себя и собственные границы.

Сейчас также смотрят

Отличным помощником для таких осознаний станет дневник эмоций. Семейный психолог Валентина Чайка рассказала, как правильно вести такой дневник и зачем это нужно.

Дневник эмоций: что он даст

Прежде всего следует выяснить, что предполагает дневник эмоций. Валентина Чайка объяснила, что эта простая техника помогает отслеживать эмоциональное состояние и отдавать себе отчет в том, какие чувства руководят тобой в этот момент.

Помимо осознаний эмоций, благодаря дневнику ты:

научишься менять отношение к огорчающим событиям; реально будешь видеть свое эмоциональное состояние, благодаря чему можно будет предотвратить кризис в начале его развития; научишься легко проводить самоанализ.

Однако кое-что дневник дать тебе не сможет, а именно: осознание глубинных причин навязчивых мыслей, страхов, панических атак, фобий, повышенной тревожности, ипохондрии и т.д.

Дело в том, что доступ к корневым переживаниям, виновным в наших расстройствах, психика склонна блокировать. Потому для глубинного исследования себя не обойтись без профессиональной помощи.

Понять скрытые причины своего состояния, разработать глубинные убеждения, которые руководят тобой, — именно в этом корень свободы, утверждает Валентина.

Как правильно вести дневник эмоций: техника

Конечно, добраться до глубинных переживаний самостоятельно будет трудно, однако можно начать с простого фиксирования и отслеживания эмоций, чтобы лучше понять и наладить контакт с собой. В этом поможет дневник эмоций.

Психолог поделилась техникой, которая поможет анализировать свои переживания правильно. Итак, дай письменный ответ на предложенные вопросы, а еще лучше будет начертить таблицу с ответами.

Событие. Что произошло? Вкратце опиши, какая ситуация тебя взволновала. Эмоции. Что ты испытывал(-а) в контексте события, какую эмоцию? Злоба, обида, тревога, вина, страх. Обрати внимание, что мы обычно испытываем не одну эмоцию, поэтому попробуй выписать весь спектр того, что чувствовал(-ла). Мнения. Кратко выпиши, что думаешь о произошедшем. Какие мысли она вызывает? Например: “Родные не уважают меня. Со мной поступили несправедливо. Я не справлюсь” и т.д. Поведение. Здесь уже кратко опиши свои предпринятые действия в контексте взволновавшей ситуации. Например: “Так и не смогла справиться с задачей. Еще раз убежала от проблемы”. Что вышло? Подводим итоги события.

Например: “От того, что подверглась страху и не смогла выполнить работу, чувствовала себя плохо. Когда пришла домой, стало легче, но потом тревога усилилась, я считала себя неудачницей. Потом два дня вообще не было настроения и сил”.

Таким образом, ты четко можешь увидеть, где твои мысли были катастрофизированы. Как они привели к гиперболизации действий или ощущений, и насколько сама ситуация не стоит твоих переживаний. Также это поможет тебе осознать свои триггеры и проработать их.

Эмоции — это только маркер, реакция на происходящее вокруг. А маркеры могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску. А бывают ли неправильные эмоции и как не корить себя за них, мы разобрали в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.