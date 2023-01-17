Психология

Сперва пойми себя. Как и зачем вести дневник эмоций

Вероника Кононенко, редактор сайта 17 января 2023, 16:00
щоденник емоцій
Фото: Pexels

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