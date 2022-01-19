Бывают ли неправильные эмоции и как не корить себя за них — объяснение психолога

Как хорошо, когда в жизни все спокойно и остается только радоваться каждому дню. Звучит, скорее как начало утопического описания жизни всех людей вокруг, но не твоей.
Наоборот, каждый день только и успеваешь разгребать срочные дела и проблемы, а на накопленный негатив времени и сил не остается вообще. В такие периоды кажется, что все эти эмоции какие-то неправильные и для нормальных людей их не существует.
Однако Центр психического здоровья уверяет, что это только миф. В действительности делить свои чувства на правильные и неправильные, вредные и полезные совершенно нецелесообразно.
Наше желание испытывать только положительные эмоции, такие как счастье, радость и сострадание — непродуктивно.
Наше желание испытывать только положительные эмоции, такие как счастье, радость и сострадание — непродуктивно.
Постоянство в эмоциональном состоянии предполагает тот факт, что нам придется избегать или угнетать негативные эмоции.
Такой концепции жизни учат с детства.
Однако все эмоции имеют право на существование.
Однако все эмоции имеют право на существование.
Конечно же, чувствовать злобу, ревность, страх, сомнения не слишком приятно. Однако иногда они могут быть полезны для человека.
К примеру, страх может защищать в кризисных ситуациях.
Также тревога перед поездкой может помочь, вынудив проверить наличие важных вещей и документов.
А гнев на руководителя может добавить мотивации искать новую работу, которая только улучшит жизнь и, возможно, станет любимой.
К сожалению, не всегда наши эмоции пригодятся в жизни. Так, например, зависть за собой может принести только разрушение. Поскольку всегда найдется человек, который будет лучше нас и с лучшими условиями жизни. У кого-то будет больше опыта работы или больше доходов.
Однако это не значит, что стопроцентно такие люди счастливее. И зависть не даст ничего хорошего ни им, ни вам. Поэтому сравнивать свою жизнь с другими будет равноценно попыткам отыскать две одинаковые снежинки.
Но найти хорошее в этой эмоции все же можно. Направьте ее в пользу продуктивности, чтобы улучшить какую-то сферу жизни и добиться своей цели.
Помните, что любая эмоция — не индикатор ситуации, в которой мы оказались, а результат наших мыслей. Поэтому со всем можно справиться.
Помните, что любая эмоция — не индикатор ситуации, в которой мы оказались, а результат наших мыслей. Поэтому со всем можно справиться.
Кроме того, мы чувствуем эмоции практически 24/7, поэтому умение контролировать и анализировать все чувства — важный навык для человека, который часто называют эмоциональным интеллектом. Читай в нашем материале, почему его нужно развивать и с чего начать.