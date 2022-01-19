Бывают ли неправильные эмоции и как не корить себя за них — объяснение психолога

Как хорошо, когда в жизни все спокойно и остается только радоваться каждому дню. Звучит, скорее как начало утопического описания жизни всех людей вокруг, но не твоей.

Наоборот, каждый день только и успеваешь разгребать срочные дела и проблемы, а на накопленный негатив времени и сил не остается вообще. В такие периоды кажется, что все эти эмоции какие-то неправильные и для нормальных людей их не существует.

Однако Центр психического здоровья уверяет, что это только миф. В действительности делить свои чувства на правильные и неправильные, вредные и полезные совершенно нецелесообразно.

Наше желание испытывать только положительные эмоции, такие как счастье, радость и сострадание — непродуктивно.

Почему испытывать только положительные эмоции не очень полезно

Постоянство в эмоциональном состоянии предполагает тот факт, что нам придется избегать или угнетать негативные эмоции.

Такой концепции жизни учат с детства.

Однако все эмоции имеют право на существование.

Конечно же, чувствовать злобу, ревность, страх, сомнения не слишком приятно. Однако иногда они могут быть полезны для человека.

Чем полезны отрицательные эмоции

К примеру, страх может защищать в кризисных ситуациях.

Также тревога перед поездкой может помочь, вынудив проверить наличие важных вещей и документов.

А гнев на руководителя может добавить мотивации искать новую работу, которая только улучшит жизнь и, возможно, станет любимой.

Какие разрушительные последствия могут иметь отрицательные эмоции

К сожалению, не всегда наши эмоции пригодятся в жизни. Так, например, зависть за собой может принести только разрушение. Поскольку всегда найдется человек, который будет лучше нас и с лучшими условиями жизни. У кого-то будет больше опыта работы или больше доходов.

Однако это не значит, что стопроцентно такие люди счастливее. И зависть не даст ничего хорошего ни им, ни вам. Поэтому сравнивать свою жизнь с другими будет равноценно попыткам отыскать две одинаковые снежинки.

Но найти хорошее в этой эмоции все же можно. Направьте ее в пользу продуктивности, чтобы улучшить какую-то сферу жизни и добиться своей цели.

Помните, что любая эмоция — не индикатор ситуации, в которой мы оказались, а результат наших мыслей. Поэтому со всем можно справиться.

Кроме того, мы чувствуем эмоции практически 24/7, поэтому умение контролировать и анализировать все чувства — важный навык для человека, который часто называют эмоциональным интеллектом. Читай в нашем материале, почему его нужно развивать и с чего начать.