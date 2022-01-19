Психология

Бывают ли неправильные эмоции и как не корить себя за них — объяснение психолога

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 января 2022, 11:00
Бывают ли неправильные эмоции и как не корить себя за них — объяснение психолога
Фото: Pexels, Unsplash

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