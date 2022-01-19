Чи бувають неправильні емоції та як не картати себе за них — пояснення психолога

Як же добре, коли в житті все спокійно і залишається лише радіти кожному дню. Звучить, радше як початок утопічного опису життя всіх людей навколо, але не твого.

Навпаки, щодня тільки й встигаєш розгрібати термінові справи та проблеми, а на накопичений негатив часу і сил не залишається взагалі. У такі періоди здається, що всі ці емоції якісь неправильні й у нормальних людей їх бути не може.

Однак Центр психічного здоров’я запевняє, що це лише міф. Насправді ж ділити свої почуття на правильні та неправильні, шкідливі та корисні — зовсім недоцільно.

Наше бажання мати лише позитивні емоції, такі як щастя, радість і співчуття — непродуктивне.

Чому мати лише позитивні емоції не дуже корисно

Постійність в емоційному стані передбачає той факт, що нам доведеться уникати або пригнічувати негативні емоції.

Такій концепції життя вчать ще з дитинства.

Проте всі емоції мають право на існування.

Звичайно ж, відчувати злість, ревнощі, страх, сумніви не надто приємно. Однак іноді вони можуть бути корисними для людини.

Чим корисні негативні емоції

Наприклад, страх може захищати у кризових ситуаціях.

Також тривога перед поїздкою може допомогти, змусивши перевірити наявність важливих речей і документів.

Так само гнів на керівника може лише додати мотивації шукати нову роботу, яка тільки покращить життя і, можливо, стане улюбленою.

Які руйнівні наслідки можуть мати негативні емоції

На жаль, не завжди наші емоції стають у пригоді. Так, наприклад, заздрощі за собою можуть принести лише руйнацію. Оскільки завжди знайдеться людина, яка буде кращою за нас і матиме ліпші життєві умови. У когось буде більше досвіду роботи чи більші статки.

Однак це не означає, що стовідсотково такі люди щасливіші. І заздрість не дасть нічого хорошого ні їм, ні вам. Тому порівнювати своє життя з іншими буде рівноцінно спробам знайти дві однакові сніжинки.

Та знайти користь в цій емоції все-таки можна. Спрямуйте її на користь продуктивності, щоб покращити якусь сферу життя і досягати своєї мети.

Пам’ятайте, що будь-яка емоція — не індикатор ситуації, в якій ми опинились, а результат наших думок. Тому з усім можна впоратись.

Окрім того, ми відчуваємо емоції практично 24/7, тому вміння контролювати та аналізувати усі почуття — важлива навичка для людини. Її ще часто називають емоційним інтелектом. Читай у нашому матеріалі, чому його потрібно розвивати та з чого почати.