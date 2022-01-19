Психологія

Чи бувають неправильні емоції та як не картати себе за них — пояснення психолога

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Січня 2022, 11:00
Чи бувають неправильні емоції та як не картати себе за них — пояснення психолога
Фото: Pexels, Unsplash

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