Зміни – неминучі: чому варто вийти із зони комфорту і як це зробити

Хоч більшість людей прагне вважати себе оригінальними та спонтанними, та в переважній більшості ситуацій вчиняють так, як звикли.

Мотиваційна ораторка Лера Ольховська на своїй сторінці в Instagram стверджує – не варто перейматись через це.

Кожна людина пристосовується до всього, що найчастіше відбувається в її житті та починає сприймати це, як норму. А якщо щось нормально, то значить – безпечно.

З огляду на це, рівень норми у кожного різний, як і досвід у житті. Наприклад, одна людина звикла до того, що в сім’ї всі один на одного кричать. Для іншого ж звично щовечора за вечерею дякувати всесвіту за день, що минув.

Кожен буде прагнути, усвідомлено чи ні, цей рівень підтримувати.

Рівень норми існує у всіх аспектах нашого життя: матеріальному, духовному та інших.

Проте його важливо підвищувати. Інакше людина не помічатиме та не використовуватиме всі можливості для власного зростання, і як наслідок – не зможе покращити своє життя.

Як зрозуміти, що настав час щось змінювати?

Дискомфорт – завжди показник.

Коли ви відчуваєте, що вам чогось недостатньо та щось не влаштовує – значить потрібно передивитись свої погляди на норму.

Спочатку важливо зрозуміти, що саме вас не влаштовує у вашому житті та розібратися, чому виникає таке незадоволення. Далі потрібно поставити собі мету, а точніше бачення того, як має виглядати те життя, яке б вас могло влаштувати й зробити вашу буденність трохи яскравішою. Останнє, але найважливіше – щодня робити крок у досягненні своєї мети.

Як допомогти собі в досягненні мети?

знайди того, хто вже досягнув схожої мети та вивчи його шлях до неї;

напиши список навичок та якостей, які можуть тобі стати у нагоді;

склади список книг, які можуть тобі допомогти;

знайди спільноту тих, хто має схожі цілі;

спробуй відчути на собі стан, ніби ти вже досяг своєї мети, та згадуй про нього якомога частіше.

І найголовніше. Пам’ятай, що зміни неминучі та найкраще, що ми можемо зробити – це керувати ними усвідомлено.

Проте з великими бажаннями приходить і значне навантаження на організм, як фізично, так і психологічно. Тому читай поради Наталії Холоденко: як побороти емоційне вигорання, якщо відчуваєш, що немає сил продовжувати розвиватись.