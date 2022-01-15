Зміни – неминучі: чому варто вийти із зони комфорту і як це зробити

Хоч більшість людей прагне вважати себе оригінальними та спонтанними, та в переважній більшості ситуацій вчиняють так, як звикли.
Мотиваційна ораторка Лера Ольховська на своїй сторінці в Instagram стверджує – не варто перейматись через це.
Кожна людина пристосовується до всього, що найчастіше відбувається в її житті та починає сприймати це, як норму. А якщо щось нормально, то значить – безпечно.
З огляду на це, рівень норми у кожного різний, як і досвід у житті. Наприклад, одна людина звикла до того, що в сім’ї всі один на одного кричать. Для іншого ж звично щовечора за вечерею дякувати всесвіту за день, що минув.
Кожен буде прагнути, усвідомлено чи ні, цей рівень підтримувати.
Кожен буде прагнути, усвідомлено чи ні, цей рівень підтримувати.
Рівень норми існує у всіх аспектах нашого життя: матеріальному, духовному та інших.
Проте його важливо підвищувати. Інакше людина не помічатиме та не використовуватиме всі можливості для власного зростання, і як наслідок – не зможе покращити своє життя.
Дискомфорт – завжди показник.
Дискомфорт – завжди показник.
Коли ви відчуваєте, що вам чогось недостатньо та щось не влаштовує – значить потрібно передивитись свої погляди на норму.
І найголовніше. Пам’ятай, що зміни неминучі та найкраще, що ми можемо зробити – це керувати ними усвідомлено.
Проте з великими бажаннями приходить і значне навантаження на організм, як фізично, так і психологічно. Тому читай поради Наталії Холоденко: як побороти емоційне вигорання, якщо відчуваєш, що немає сил продовжувати розвиватись.