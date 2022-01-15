Перемены неизбежны: почему стоит выйти из зоны комфорта и как это сделать

Хотя большинству людей хочется считать себя оригинальными и спонтанными, но в подавляющем большинстве ситуаций мы поступаем так, как привыкли.

Мотивационный оратор Лера Ольховская на своей странице в Instagram утверждает — не стоит переживать из-за этого.

Каждый человек приспосабливается ко всему, что чаще всего происходит в его жизни, и начинает воспринимать это, как норму. А если что-то нормально, то, значит, безопасно.

Учитывая это, уровень нормы у каждого разный, как и жизненный опыт. Например, один человек привык к тому, что в семье все друг на друга кричат. Для другого же привычно каждый вечер за ужином благодарить вселенную за прошедший день.

Каждый будет стремиться, осознанно или нет, этот уровень поддерживать.

Уровень нормы существует во всех аспектах нашей жизни: материальном, духовном и других.

Однако его важно повышать. Иначе человек не будет замечать и использовать все возможности для собственного роста, и как следствие — не сможет улучшить свою жизнь.

Как понять, что пора что-то менять?

Дискомфорт – всегда показатель.

Если вы чувствуете, что вам чего-то недостаточно или что-то не устраивает – значит, нужно пересмотреть свои взгляды на норму.

Сначала важно понять, что вас не устраивает в вашей жизни и разобраться, почему возникает такое недовольство. Дальше нужно поставить себе цель, а точнее видение того, как должна выглядеть та жизнь, которая бы вас могла устроить и сделать вашу обыденность немного ярче. Последнее, но самое важное – каждый день делать шаги для достижения своей цели.

Как помочь себе в достижении цели?

найди того, кто уже достиг подобной цели и изучи его путь к ней;

напиши список навыков и качеств, которые могут тебе пригодиться;

составь список книг, которые могут тебе помочь;

найди общество тех, кто имеет схожие цели;

попробуй прочувствовать то состояние, когда ты уже достиг своей цели, и вспоминай о нем как можно чаще.

И самое главное. Помни, что изменения неизбежны и лучшее, что мы можем сделать — это осознанно управлять ими.

Однако с большими желаниями приходит и значительная нагрузка на организм как физическая, так и психологическая. Поэтому советуем почитать советы Натальи Холоденко: как побороть эмоциональное выгорание, если чувствуешь, что нет сил продолжать развиваться.