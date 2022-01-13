Советы

“Нет мотивации что-то делать, как справиться с эмоциональным выгоранием?”

Отвечает
Наталія Холоденко
Наталия Холоденко

Психолог, тренер личностного роста, телеэксперт

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 января 2022, 13:00
Як побороти емоційне вигорання
Фото: Pexels

Советы

“Нет мотивации что-то делать, как справиться с эмоциональным выгоранием?”
Отвечает
Наталія Холоденко
Наталия Холоденко
Психолог, тренер личностного роста, телеэксперт

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