“Нет мотивации что-то делать, как справиться с эмоциональным выгоранием?”

Эмоциональное выгорание — это очень объективное состояние истощения нервной системы. Для этого достаточно чувствовать, что энергия, которую ты тратишь, не дает никаких результатов.

Следи за сном

Первое, что хочу посоветовать — это ложиться спать до 22:30, максимум до 23:00.

Чтобы там не говорили популярные журналы о совах и жаворонках, но человек должен ложиться рано и вставать рано, потому что если ложиться очень поздно, ты будешь физиологически изнашивать нервную систему.

Почему нужно ложиться спать рано? Ночью появляются гормоны-антагонисты для тех гормонов, которые работают днем.

В фазе глубокого сна у человека в организме восстанавливается много вещей, в том числе и нервная система.

Уменьши количество потребляемого кофе

На эмоциональное выгорание влияет ежедневное употребление кофе.

Как показывают современные исследования, если ежедневно употреблять кофе в течение полугода, то он блокирует такое вещество как аденозин.

Это вещество отвечает за глубокое успокоение. Для эксперимента убери кофе из рациона на две-три недели, возможно, ты станешь лучше засыпать и перестанешь чувствовать тревогу.

Обратись к специалисту

Также к эмоциональному выгоранию приводит постоянный страх чего-либо. Если твой страх носит навязчивый характер и ты о нем постоянно думаешь, то я рекомендую обратиться к психологу.

А еще не надо пугать себя, что ты не можешь справиться с таким состоянием. Ты можешь справиться со всем, что пришло в твою жизнь.

Иногда для этого нужна помощь специалиста, но он не научит тебя плавать, пока ты сам не захочешь этого сделать.

Проблему эмоционального выгорания следует решать сразу. Постоянная тревога и депрессивное состояние могут привести к паническим атакам. Ранее мы рассказывали о том, что такое паническая атака и как ее преодолеть.