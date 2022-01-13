“Нет мотивации что-то делать, как справиться с эмоциональным выгоранием?”

Психолог, тренер личностного роста, телеэксперт
Эмоциональное выгорание — это очень объективное состояние истощения нервной системы. Для этого достаточно чувствовать, что энергия, которую ты тратишь, не дает никаких результатов.
Первое, что хочу посоветовать — это ложиться спать до 22:30, максимум до 23:00.
Первое, что хочу посоветовать — это ложиться спать до 22:30, максимум до 23:00.
Чтобы там не говорили популярные журналы о совах и жаворонках, но человек должен ложиться рано и вставать рано, потому что если ложиться очень поздно, ты будешь физиологически изнашивать нервную систему.
Почему нужно ложиться спать рано? Ночью появляются гормоны-антагонисты для тех гормонов, которые работают днем.
В фазе глубокого сна у человека в организме восстанавливается много вещей, в том числе и нервная система.
В фазе глубокого сна у человека в организме восстанавливается много вещей, в том числе и нервная система.
На эмоциональное выгорание влияет ежедневное употребление кофе.
Как показывают современные исследования, если ежедневно употреблять кофе в течение полугода, то он блокирует такое вещество как аденозин.
Как показывают современные исследования, если ежедневно употреблять кофе в течение полугода, то он блокирует такое вещество как аденозин.
Это вещество отвечает за глубокое успокоение. Для эксперимента убери кофе из рациона на две-три недели, возможно, ты станешь лучше засыпать и перестанешь чувствовать тревогу.
Также к эмоциональному выгоранию приводит постоянный страх чего-либо. Если твой страх носит навязчивый характер и ты о нем постоянно думаешь, то я рекомендую обратиться к психологу.
А еще не надо пугать себя, что ты не можешь справиться с таким состоянием. Ты можешь справиться со всем, что пришло в твою жизнь.
Иногда для этого нужна помощь специалиста, но он не научит тебя плавать, пока ты сам не захочешь этого сделать.
Иногда для этого нужна помощь специалиста, но он не научит тебя плавать, пока ты сам не захочешь этого сделать.
Проблему эмоционального выгорания следует решать сразу. Постоянная тревога и депрессивное состояние могут привести к паническим атакам. Ранее мы рассказывали о том, что такое паническая атака и как ее преодолеть.