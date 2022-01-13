Не маю мотивації щось робити, як впоратися з емоційним вигоранням?

Емоційне вигорання — це дуже об’єктивний стан виснаження нервової системи. Для цього достатньо відчувати, що та енергія, яку ти витрачаєш, не дає ніяких результатів.

Важливість сну

Перше, що хочу порадити — це лягати спати до 22:30, максимум до 23:00.

Щоб там не казали популярні журнали про сов і жайворонків, але людина має лягати спати рано та вставати рано, бо якщо лягати дуже пізно, ти будеш фізіологічно зношувати нервову систему.

Чому треба лягати спати рано? Бо вночі з’являються гормони-антагоністи для тих гормонів, які працюють вдень.

У фазі глибокого сну в організмі людини відновлюється багато речей, зокрема і нервова система.

Зменшуй кількість випитої кави

Також на емоційне вигорання впливає щоденне вживання кави.

Як показують сучасні дослідження, якщо вживати щоденно каву протягом пів року, то вона блокує таку речовину як аденозин.

Це речовина відповідає за глибоке заспокоєння. Для експерименту прибери каву зі свого раціону на два-три тижні, можливо, ти почнеш краще засинати та перестанеш відчувати тривогу.

Також до емоційного вигорання призводять постійний страх чогось. Якщо твій страх має нав’язливий характер і ти про нього думаєш постійно, то я рекомендую звернутися до психолога.

А ще не потрібно лякати себе, що ти не можеш впоратися з цим станом. Ти можеш впоратися з усім, що прийшло в твоє життя.

Інколи для цього треба допомога спеціаліста, але він не навчить тебе плавати, поки ти сам не захочеш цього зробити.

Проблему емоційного вигорання треба вирішувати відразу. Постійна тривога та депресивний стан можуть призвести до появи панічних атак. Раніше ми розповідали про те, що таке панічна атака та як її побороти.