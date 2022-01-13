Поради

Не маю мотивації щось робити, як впоратися з емоційним вигоранням?

Відповідає
Наталія Холоденко
Наталія Холоденко

Психолог, тренер з особистого розвитку, телеексперт

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Січня 2022, 13:00
Як побороти емоційне вигорання
Фото: Pexels

Поради

Не маю мотивації щось робити, як впоратися з емоційним вигоранням?
Відповідає
Наталія Холоденко
Наталія Холоденко
Психолог, тренер з особистого розвитку, телеексперт

“Що робити, якщо авто з’їхало в кювет?”
Відповідає
Інструктор
Сергій Кузнєцов
приватний сертифікований інструктор з водіння

“Чи можна гуляти на вулиці, коли дитина хворіє?”
Відповідає
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський
Лікар-педіатр вищої категорії

“Як не погладшати після Нового року?”
Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

“Іноді страшно їздити в таксі, як себе убезпечити?”
Відповідає
Олег Волошко
Олег Волошко
Професійний тренер, тренер з жіночої самооборони

“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування
Як навчитися планувати особистий бюджет: правила легкої економії
Читати далі
Як навчитися планувати особистий бюджет: правила легкої економії