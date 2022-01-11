Психологія

Емоційний інтелект: роповідаємо чому його потрібно розвивати і з чого почати

Ніна Гербич, редакторка сайту 11 Січня 2022, 16:00
Що таке емоційний інтелект, чому його потрібно розвивати і як

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