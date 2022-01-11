Емоційний інтелект: роповідаємо чому його потрібно розвивати і з чого почати

Ми відчуваємо емоції цілодобово, але лише невелика частина людей вміють їх аналізувати та контролювати.
Хоча “прокачування” цієї навички, зокрема, нашого емоційного інтелекту, допомагає досягти успіху у багатьох сферах життя (особистому, професійному).
Стати спокійною і врівноваженою людиною, здатною правильно сприймати критику, розуміти інших і без впливу зовнішніх факторів мотивувати себе та почуватися щасливою.
А з чого розпочати шлях підвищення рівня свого емоційного інтелекту розповіли фахівці Центру психологічного здоров’я.
Емоційний інтелект (EQ) — це здатність людини розпізнавати емоції, бажання, наміри свої та інших людей і керувати ними.
Люди з високим рівнем EQ показують кращі результати в житті. Їм простіше ухвалювати рішення та брати на себе відповідальність.
Крім того, це допомагає налагоджувати контакти з людьми і отримувати більше задоволення від спілкування.
Розуміння емоцій інших людей — це ключовий момент в побудові гармонійних стосунків в особистому житті чи на роботі.
Розуміння емоцій інших людей — це ключовий момент в побудові гармонійних стосунків в особистому житті чи на роботі.
Людям із високим рівнем EQ характерні такі риси, як самодисципліна, відповідальність, уміння пристосовуватися до нових обставин.
Саме тому важливо розвивати рівень свого емоційного інтелекту. Для цього необхідно удосконалювати такі навички, як:
Важлива частина емоційного інтелекту — здатність людини усвідомлювати свої емоції, вміти аналізувати і правильно їх тлумачити.
Вміння контролювати власні емоції і обмежувати їх руйнівний вплив на себе: стримувати пориви, спокійно обговорювати розбіжності і уникати вчинків, про які потім будете шкодувати.
Навичка “зчитування” емоцій інших людей дозволить вам правильно реагувати на них і рідше стикатися з непорозумінням.
Нас мотивує не лише сам результат, але й емоції, які ми відчуваємо від досягнення тієї чи іншої мети.
Це здатність вибудовувати і підтримувати відносини, розуміючи їхню мету.
Хоча, найбільше наш емоційний інтелект “прокачується” у процесі конфлікту.
Хоча, найбільше наш емоційний інтелект “прокачується” у процесі конфлікту.
Робота над емоційним інтелектом — це не лише аналіз, а й прийняття своїх емоцій. Негативних у тому числі, який би біль вони не викликали.
Адже їх ігнорування чи спроби витіснити з пам’яті загрожують серйозними проблемами зі психічним здоров’ям.
Тож щоб уникнути цього та жити у згоді з власними емоціями, необхідно дотримуватися емоційної гігієни.