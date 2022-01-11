Емоційний інтелект: роповідаємо чому його потрібно розвивати і з чого почати

Ми відчуваємо емоції цілодобово, але лише невелика частина людей вміють їх аналізувати та контролювати.

Хоча “прокачування” цієї навички, зокрема, нашого емоційного інтелекту, допомагає досягти успіху у багатьох сферах життя (особистому, професійному).

Стати спокійною і врівноваженою людиною, здатною правильно сприймати критику, розуміти інших і без впливу зовнішніх факторів мотивувати себе та почуватися щасливою.

А з чого розпочати шлях підвищення рівня свого емоційного інтелекту розповіли фахівці Центру психологічного здоров’я.

Що таке емоційний інтелект та чому його важливо розвивати?

Емоційний інтелект (EQ) — це здатність людини розпізнавати емоції, бажання, наміри свої та інших людей і керувати ними.

Люди з високим рівнем EQ показують кращі результати в житті. Їм простіше ухвалювати рішення та брати на себе відповідальність.

Крім того, це допомагає налагоджувати контакти з людьми і отримувати більше задоволення від спілкування.

Розуміння емоцій інших людей — це ключовий момент в побудові гармонійних стосунків в особистому житті чи на роботі.

Людям із високим рівнем EQ характерні такі риси, як самодисципліна, відповідальність, уміння пристосовуватися до нових обставин.

Саме тому важливо розвивати рівень свого емоційного інтелекту. Для цього необхідно удосконалювати такі навички, як:

Самосвідомість

Важлива частина емоційного інтелекту — здатність людини усвідомлювати свої емоції, вміти аналізувати і правильно їх тлумачити.

Як розвивати:

заведіть щоденник, періодично аналізуйте свої записи і хваліть за позитивні зміни;

розпитайте близьких про слабкі і сильні сторони вашої особистості — так ви будете знати над якими якостями вам необхідно попрацювати;

сповільніться – тобто дайте собі час, щоб угамувати емоції й не дати їм вийти з-під контролю.

Володіння собою

Вміння контролювати власні емоції і обмежувати їх руйнівний вплив на себе: стримувати пориви, спокійно обговорювати розбіжності і уникати вчинків, про які потім будете шкодувати.

Як розвивати:

спробуйте направляти негативні емоції в позитивне русло. Наприклад, гнів може стати мотивацією для фізичних тренувань.

Намагайтеся розбирати свої реакції на критичні ситуації, коли ви спокійні — це дозволить краще зрозуміти самого себе.

Емпатія

Навичка “зчитування” емоцій інших людей дозволить вам правильно реагувати на них і рідше стикатися з непорозумінням.

Як розвивати:

вчіться уважно слухати співрозмовника, дайте йому виговоритися;

намагайтеся аргументувати протилежну позицію, приймаючи її як свою (поставте себе на його місце) — це дозволить вам зрозуміти точку зору іншої людини;

слухайте співрозмовника і намагайтеся зрозуміти його.

Мотивація

Нас мотивує не лише сам результат, але й емоції, які ми відчуваємо від досягнення тієї чи іншої мети.

Як розвивати:

відстежуйте свої успіхи і не забувайте озиратися на результати своєї роботи;

правильна мотивація ґрунтується на ваших цінностях. Знайдіть час, щоб дізнатися про них більше.

Соціальні навички

Це здатність вибудовувати і підтримувати відносини, розуміючи їхню мету.

Як розвивати:

секрет розвитку цієї навички EQ в тому, щоб сформувати для нього стійку базу з чотирьох попередніх.

Хоча, найбільше наш емоційний інтелект “прокачується” у процесі конфлікту.

Робота над емоційним інтелектом — це не лише аналіз, а й прийняття своїх емоцій. Негативних у тому числі, який би біль вони не викликали.

Адже їх ігнорування чи спроби витіснити з пам’яті загрожують серйозними проблемами зі психічним здоров’ям.

Тож щоб уникнути цього та жити у згоді з власними емоціями, необхідно дотримуватися емоційної гігієни.