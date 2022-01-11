Эмоциональный интеллект: рассказываем, почему его нужно развивать и с чего начать

Мы испытываем эмоции круглосуточно, но только небольшая часть людей умеет их анализировать и контролировать.

Хотя “прокачка” этого навыка, в частности нашего эмоционального интеллекта, помогает достичь успеха во многих сферах жизни (личной, профессиональной).

Стать спокойным и уравновешенным человеком, способным правильно воспринимать критику, понимать других и без влияния внешних факторов мотивировать и чувствовать себя счастливым.

А с чего начать путь повышения уровня своего эмоционального интеллекта, рассказали специалисты Центра психологического здоровья.

Что такое эмоциональный интеллект и почему его важно развивать?

Эмоциональный интеллект (EQ) — это способность человека распознавать эмоции, желания, намерения свои и других людей, а также управлять ими.

Люди с высоким уровнем EQ показывают лучшие результаты в жизни. Им проще принимать решения и брать на себя ответственность.

Кроме того, это помогает налаживать контакты с людьми и получать больше удовольствия от общения.

Понимание эмоций других людей — ключевой момент в построении гармоничных отношений в личной жизни или на работе.

Людям с высоким уровнем EQ характерны такие черты, как самодисциплина, ответственность, умение приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Поэтому важно развивать уровень своего эмоционального интеллекта. Для этого необходимо совершенствовать такие навыки, как:

Самосознание

Важная часть эмоционального интеллекта — способность человека осознавать свои эмоции, уметь анализировать и правильно их толковать.

Как развивать:

заведите дневник, периодически анализируйте свои записи и хвалите за положительные изменения;

расспросите близких о слабых и сильных сторонах вашей личности — так вы будете знать, над какими качествами необходимо поработать;

замедлитесь, то есть дайте себе время, чтобы унять эмоции и не позволить им выйти из-под контроля.

Владение собой

Умение контролировать собственные эмоции и ограничивать их разрушительное влияние на себя: сдерживать порывы, спокойно обсуждать разногласия и избегать поступков, о которых потом будете жалеть.

Как развивать:

попробуйте направлять отрицательные эмоции в положительное русло. К примеру, гнев может стать мотивацией для физических тренировок;

старайтесь разбирать свои реакции на критические ситуации, когда вы спокойны — это позволит лучше понять самого себя.

Эмпатия

Навык “считывания” эмоций других людей позволит вам правильно реагировать на них и реже сталкиваться с недоразумением.

Как развивать:

учитесь внимательно слушать собеседника, дайте ему выговориться;

старайтесь аргументировать противоположную позицию, принимая ее, как свою (поставьте себя на его место) — это позволит вам понять точку зрения другого человека;

слушайте собеседника и старайтесь понять его.

Мотивация

Нас мотивирует не только результат, но и эмоции, которые мы испытываем от достижения той или иной цели.

Как развивать:

отслеживайте свои успехи и не забывайте оглядываться на результаты своей работы;

правильная мотивация основывается на ваших ценностях. Найдите время, чтобы узнать о них больше.

Социальные навыки

Это способность выстраивать и поддерживать отношения, понимая их цель.

Как развивать:

секрет развития этого навыка EQ в том, чтобы сформировать для него устойчивую базу из четырех предыдущих.

Хотя лучше всего наш эмоциональный интеллект “прокачивается” во время конфликта.

Поэтому не контролируете себя в спорах, не избегаете их, любите критиковать — начинайте хвалить, обсуждайте проблемы, когда обе стороны спокойны.

Работа над эмоциональным интеллектом — это не только анализ, но и принятие своих эмоций. Отрицательных в том числе, какую бы боль они ни вызывали.

Ведь их игнорирование или попытки вытеснить из памяти чреваты серьезными проблемами с психическим здоровьем.

Чтобы избежать этого и жить в согласии с собственными эмоциями, необходимо соблюдать эмоциональную гигиену.