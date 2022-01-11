Эмоциональный интеллект: рассказываем, почему его нужно развивать и с чего начать

Мы испытываем эмоции круглосуточно, но только небольшая часть людей умеет их анализировать и контролировать.
Хотя “прокачка” этого навыка, в частности нашего эмоционального интеллекта, помогает достичь успеха во многих сферах жизни (личной, профессиональной).
Стать спокойным и уравновешенным человеком, способным правильно воспринимать критику, понимать других и без влияния внешних факторов мотивировать и чувствовать себя счастливым.
А с чего начать путь повышения уровня своего эмоционального интеллекта, рассказали специалисты Центра психологического здоровья.
Эмоциональный интеллект (EQ) — это способность человека распознавать эмоции, желания, намерения свои и других людей, а также управлять ими.
Люди с высоким уровнем EQ показывают лучшие результаты в жизни. Им проще принимать решения и брать на себя ответственность.
Кроме того, это помогает налаживать контакты с людьми и получать больше удовольствия от общения.
Понимание эмоций других людей — ключевой момент в построении гармоничных отношений в личной жизни или на работе.
Понимание эмоций других людей — ключевой момент в построении гармоничных отношений в личной жизни или на работе.
Людям с высоким уровнем EQ характерны такие черты, как самодисциплина, ответственность, умение приспосабливаться к новым обстоятельствам.
Поэтому важно развивать уровень своего эмоционального интеллекта. Для этого необходимо совершенствовать такие навыки, как:
Важная часть эмоционального интеллекта — способность человека осознавать свои эмоции, уметь анализировать и правильно их толковать.
Умение контролировать собственные эмоции и ограничивать их разрушительное влияние на себя: сдерживать порывы, спокойно обсуждать разногласия и избегать поступков, о которых потом будете жалеть.
Навык “считывания” эмоций других людей позволит вам правильно реагировать на них и реже сталкиваться с недоразумением.
Нас мотивирует не только результат, но и эмоции, которые мы испытываем от достижения той или иной цели.
Это способность выстраивать и поддерживать отношения, понимая их цель.
Хотя лучше всего наш эмоциональный интеллект “прокачивается” во время конфликта.
Поэтому не контролируете себя в спорах, не избегаете их, любите критиковать — начинайте хвалить, обсуждайте проблемы, когда обе стороны спокойны.
Работа над эмоциональным интеллектом — это не только анализ, но и принятие своих эмоций. Отрицательных в том числе, какую бы боль они ни вызывали.
Ведь их игнорирование или попытки вытеснить из памяти чреваты серьезными проблемами с психическим здоровьем.
Чтобы избежать этого и жить в согласии с собственными эмоциями, необходимо соблюдать эмоциональную гигиену.