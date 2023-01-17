Спершу зрозумій себе. Як і для чого вести щоденник емоцій

Здебільшого нашими вчинками та словами керують емоції. Деякі з них ми не розуміємо та не знаємо, як їх вивільнити правильно, деякі просто ігноруємо й консервуємо в собі, а це все призводить до погіршення ментального стану.

Прості усвідомлення власних емоцій дозволить не просто жити більш екологічне життя без зривів, панічних атак, загальної тривожності або неконтрольованої агресії, вони дозволять тобі зрозуміти себе та власні кордони.

Відмінним помічником для таких усвідомлень стане щоденник емоцій. Сімейна психологиня Валентина Чайка розповіла, як правильно вести такий щоденник і для чого це потрібно.

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Щоденник емоцій

Перш за все варто з’ясувати, що передбачає щоденник емоцій. Валентина Чайка пояснила, що ця проста техніка допомагає відстежувати емоційний стан та усвідомлювати, які почуття керують тобою в цей момент.

Крім усвідомлення емоцій, завдяки щоденникові ти:

навчишся змінювати ставлення до подій, які засмучують; реально бачитимеш свій емоційний стан, завдяки чому можна буде запобігти кризі на початку її розвитку; навчишся легко проводити самоаналіз.

Однак дечого щоденник дати тобі не зможе, а саме: усвідомлення глибинних причин нав’язливих думок, страхів, панічних атак, фобій, підвищеної тривожності, іпохондрії тощо.

Річ у тім, що доступ до кореневих переживань, які винні у наших розладах, психіка схильна блокувати. Тому для глибинного дослідження себе не обійтися без фахової допомоги спеціаліста.

Зрозуміти приховані причини свого стану, опрацювати глибинні переконання, які керують тобою — саме в цьому корінь свободи, стверджує Валентина.

Як правильно вести щоденник емоцій: техніка

Звісно, до глибинних переживань дістатися самостійно буде важко, однак можна почати з простого фіксування та відстеження емоцій, щоб краще зрозуміти та налагодити контакт з собою. У цьому допоможе щоденник емоцій.

Психологиня поділилася технікою, яка допоможе аналізувати власні переживання правильно. Отож, дай письмову відповідь на запропоновані питання, а ще краще буде накреслити таблицю з відповідями.

Подія. Що сталося? Стисло опиши, яка ситуація тебе схвилювала. Емоції. Що ти відчував(-ла) у контексті події, яку емоцію? Злість, образу, тривогу, провину, страх. Зверни увагу, що ми зазвичай відчуваємо не одну емоцію, тож спробуй виписати весь спектр того, що відчув(-ла). Думки. Коротко випиши, що думаєш про подію. Які думки вона викликає? Наприклад: “Рідні не поважають мене. Зі мною вчинили несправедливо. Я не впораюся” і т.д. Поведінка. Тут вже стисло опиши зроблені дії в контексті ситуації, яка схвилювала. Наприклад: “Так і не змогла впоратися із завданням. Вкотре втекла від проблеми”. Що вийшло? Підбиваємо підсумки події.

Наприклад: “Від того, що піддалася страху і не змогла виконати роботу, почувалася погано. Коли прийшла додому, полегшало, але потім тривога посилилася, я вважала себе невдахою. Потім два дні взагалі не мала настрою і сил”.

Таким чином ти чітко можеш побачити, де твої думки були катастрофізовані. Як вони призвели до гіперболізації дій або відчуттів, і наскільки сама ситуація не варта переживань. Також це допоможе тобі усвідомити свої тригери й пропрацювати їх.

Емоції — це лише маркер, реакція на те, що відбувається навколо. А маркери можуть мати як позитивне, так і негативне забарвлення. А чи бувають неправильні емоції та як не картати себе за них, ми розібрали у матеріалі.

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