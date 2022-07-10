Психологія

Лайка — не терапія: як вивільняти свої емоції без надмірного вживання нецензурних слів

Вікторія Мельник, практикантка сайту 10 Липня 2022, 16:00
Як не вживати лайку
Фото: Unsplash

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