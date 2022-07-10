Лайка — не терапія: як вивільняти свої емоції без надмірного вживання нецензурних слів

Лайка слугує одним із показників внутрішнього стану людини. Не дивно, що під час війни у більшості людей вживання лайливих слів стало частішим, аніж зазвичай. Таким чином ми вивільняємо свої негативні переживання та зменшуємо внутрішнє напруження, розповідає практикуюча психологиня Юлія Ворман.

Але чи правильно це?

Звісно, не зовсім зручно та доречно вживати лайливі слова щоразу, як тебе долає гнів, образа чи страх. Бо просто вивільняти переживання подібним чином ніяк не вплине на наявність такої потреби загалом.

Та що робити, якщо потреба у вираженні емоцій є, але використовувати для цього лайку ти не хочеш?

У такому разі спробуй зробити наступне:

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випиши на аркуш усі лайливі слова, які найчастіше вживаєш;

навпроти кожного зазначеного тобою нецензурного слова напиши слово-замінник, яке є прийнятним у суспільстві;

Це може бути не тільки слово, а, наприклад, фраза, прислів’я, висловлювання, афоризм.

коли наступного разу виникне потреба у вираженні емоцій через лайку — зроби це, використовуючи слово/фразу-замінник.

Пам’ятай, що на те, щоб перевчитися, потрібен час. Тому не засмучуйся, якщо не зможеш відразу отримати бажаний результат.

Головне — не думати, що абсолютно все у твоєму житті погано: адже погані події не будуть тривалими. Якщо ж не можеш налаштувати себе на позитив — читай у нашому матеріалі про ментальне викривлення та як із ним боротись.

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