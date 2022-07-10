Лайка — не терапія: як вивільняти свої емоції без надмірного вживання нецензурних слів

Лайка слугує одним із показників внутрішнього стану людини. Не дивно, що під час війни у більшості людей вживання лайливих слів стало частішим, аніж зазвичай. Таким чином ми вивільняємо свої негативні переживання та зменшуємо внутрішнє напруження, розповідає практикуюча психологиня Юлія Ворман.
Звісно, не зовсім зручно та доречно вживати лайливі слова щоразу, як тебе долає гнів, образа чи страх. Бо просто вивільняти переживання подібним чином ніяк не вплине на наявність такої потреби загалом.
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У такому разі спробуй зробити наступне:
Це може бути не тільки слово, а, наприклад, фраза, прислів’я, висловлювання, афоризм.
Це може бути не тільки слово, а, наприклад, фраза, прислів’я, висловлювання, афоризм.
Пам’ятай, що на те, щоб перевчитися, потрібен час. Тому не засмучуйся, якщо не зможеш відразу отримати бажаний результат.
Головне — не думати, що абсолютно все у твоєму житті погано: адже погані події не будуть тривалими. Якщо ж не можеш налаштувати себе на позитив — читай у нашому матеріалі про ментальне викривлення та як із ним боротись.
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