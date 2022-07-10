Брань — не терапия: как высвобождать свои эмоции без чрезмерного употребления нецензурных слов

Брань служит одним из показателей внутреннего состояния человека. Неудивительно, что во время войны у большинства людей употребление бранных слов стало чаще, чем обычно. Таким образом, мы освобождаем свои негативные переживания и уменьшаем внутреннее напряжение, рассказывает практикующая психолог Юлия Ворман.
Конечно, не совсем удобно и уместно употреблять нецензурные слова всякий раз, как тебя одолевает гнев, обида или страх. Ибо просто высвобождать переживание подобным образом никак не повлияет на наличие такой потребности в целом.
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В таком случае попробуй сделать следующее:
Это может быть не только слово, но, например, фраза, пословица, высказывания, афоризм.
Это может быть не только слово, но, например, фраза, пословица, высказывания, афоризм.
Помни, на то, чтобы переучиться, нужно время. Поэтому не огорчайся, если не сможешь сразу получить желаемый результат.
Главное — не думать, что абсолютно все в твоей жизни плохо: ведь плохие события не будут длительными. Если же не можешь настроить себя на позитив — читай в нашем материале про ментальное искажение и как с ним бороться.
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