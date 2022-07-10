Брань — не терапия: как высвобождать свои эмоции без чрезмерного употребления нецензурных слов

Брань служит одним из показателей внутреннего состояния человека. Неудивительно, что во время войны у большинства людей употребление бранных слов стало чаще, чем обычно. Таким образом, мы освобождаем свои негативные переживания и уменьшаем внутреннее напряжение, рассказывает практикующая психолог Юлия Ворман.

Но правильно ли это?

Конечно, не совсем удобно и уместно употреблять нецензурные слова всякий раз, как тебя одолевает гнев, обида или страх. Ибо просто высвобождать переживание подобным образом никак не повлияет на наличие такой потребности в целом.

Но что делать, если потребность в выражении эмоций есть, но использовать для этого брань ты не хочешь?

В таком случае попробуй сделать следующее:

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выпиши на лист все бранные слова, которые чаще всего употребляешь;

напротив каждого указанного тобой нецензурного слова напиши слово-заменитель, приемлемое в обществе;

Это может быть не только слово, но, например, фраза, пословица, высказывания, афоризм.

когда в следующий раз возникнет потребность в выражении эмоций из-за ругательства — сделай это, используя слово/фразу-заменитель.

Помни, на то, чтобы переучиться, нужно время. Поэтому не огорчайся, если не сможешь сразу получить желаемый результат.

Главное — не думать, что абсолютно все в твоей жизни плохо: ведь плохие события не будут длительными. Если же не можешь настроить себя на позитив — читай в нашем материале про ментальное искажение и как с ним бороться.

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