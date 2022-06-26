Абсолютно все плохо: что такое ментальное искажение и как изменить восприятие окружающего мира

Порой кажется, что все идет не так, как тебе хотелось и вообще что-то очень не везет в последнее время. Изредка удается перекинуть ответственность на “ретроградный Меркурий”, но иногда даже календарь намекает, что дело не в нем.

Тогда почему же все так плохо? Иногда нужно заглянуть вглубь своих мыслей, чтобы ответить себе на этот вопрос.

Психологи утверждают: свои же размышления могут завести человека в оковы ментальных искажений. Именно они приводят к ложным действиям.

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Однако, как понять, что именно твои мысли вредят собственному счастью? Психолог Ольга Лозовская в блоге Mental Code рассказала, что такое ментальные искажения, как они приносят проблемы человеку и как от них избавиться.

Что такое ментальные искажения

Ментальные искажения или когнитивные предубеждения – это отклонения в восприятии информации, которые вызывают искажение суждений об окружающем мире.

Ментальные искажения могут приводить к развитию ложных представлений, а в результате – ошибочных действий.

Такие отклонения способны исказить реальность в глазах человека. После этого он воспринимает информацию только под призмой собственных представлений, которые часто ему могут вредить.

Как распознать ментальные искажения

Существует несколько видов ментальных искажений, которые приводят к определенному стилю поведения. Его можно легко распознать

Чрезмерное обобщение событий

Прежде всего, следует отметить, что человек с ментальными искажениями прибегает к чрезмерному обобщению. Например, когда его руководство говорит о какой-то ошибке, он решает, что его работа в принципе ничего не стоит и начинает обесценивать себя в целом.

Также ментальные искажения побуждают своих жертв часто использовать слова никогда, ничего, всегда, постоянно. Это также определенное обобщение, которое не дает осознанно воспринимать информацию и рассмотреть ситуацию целиком, учитывая все факторы.

Самообвинение

Конечно же, брать на себя ответственность за свои действия очень правильно для морально зрелого человека. Однако при этом стоит еще и замечать, что существуют сферы, на которые мы не имеем никакого влияния.

Например, такое ментальное искажение может проявиться в том, что ты считаешь себя причиной тех или иных событий, как-то плохое настроение коллеги по работе.

Игнорирование положительных факторов

Человек, который фокусируется только на том, как все плохо, лишает себя способности замечать что-нибудь хорошее. А именно положительные моменты в жизни дают нам силы двигаться дальше.

Поэтому если избавить себя от такого мощного ресурса, то можно утонуть в неизмеримом потоке негатива и даже впасть в депрессию.

Кроме того, при таком восприятии существует опасность обесценивать свои достижения и другие положительные моменты жизни. Таким образом человек начинает думать, что он достоин только плохого, а все хорошее случается с ним или ней случайно.

Впадение в крайности

Мышление все или ничего может привести к тому, что человек видит все только в черно-белых тонах. И речь сейчас не о соблюдении собственных принципов, а именно о будничных вещах.

Например, замечания со стороны других. Если в первом случае ты обвиняешь себя, то на этот раз – другого человека. Кажется, что это что-то личное, ты ему не нравишься и человек только придирается.

Однако обе ситуации могут привести только к эмоциональной нестабильности и полному отсутствию критического мышления. А ведь мы знаем, насколько это сейчас опасно?

Кроме того, не замечая всех факторов, влияющих на ситуацию, можно прибегнуть к гиперболизации проблем. Таким образом каждая неудача будет казаться катастрофой, а каждый внутренний страх будет восприниматься, как абсолютная опасность.

Следовать представлению как должно быть

Все эти понятия как должно быть только в наших головах. Они попали туда от родителей, друзей или после просмотра очередного фильма.

Причин может быть множество, но более важно то, что мы чувствуем, когда не получаем желаемое. Часто от такого недовольства появляется чувство вины, тревога, а уровень стресса неумолимо растет.

Как изменить ментальные искажения

Если ты заметил(-а) в своем поведении что-нибудь из предыдущего списка, не стоит паниковать. Это не принесет пользы. Вместо этого можно попытаться немного изменить собственное мышление. Вот несколько советов от психолога.

Попробуй взглянуть на ситуацию с другой стороны. Необходимо всегда прибегать к конструктиву и любую ошибку воспринимать как опыт, а не трагедию. Это поможет поддержать собственное ментальное здоровье, но в то же время не допустить подобную ошибку позже.

Спросите, что бы вы сказали вашему близкому другу в подобной ситуации и используйте эти слова по отношению к себе, – говорит Ольга Лозовская.

Также хорошей идеей будет показать себе, что ты ошибаешься. Как это сделать? Очень просто, стоит лишь после мысли о собственной неудаче напомнить себе, что ты действительно мастер в чем-то. Это нужно для того, чтобы улучшить собственное самочувствие.

А в противовес негативу попробуй поставить позитив. То есть, когда поймаешь себя на мысли о чем-то плохом, попытайся найти что-нибудь хорошее. Это поможет уравнять внутренний баланс и напомнить, что все не так катастрофично.

И самое главное – нужно помнить, что мнения не всегда отражают факты. Если ты чувствуешь себя непривлекательно, это еще не значит, что это правда. Вместо этого можно попытаться привести несколько фактов того, что это мнение ошибочно.

Однако если ты замечаешь, что уже не можешь справиться с мыслями сам(-а), а тревоги начинают управлять твоей жизнью, стоит обратиться к специалисту.

За бесплатной консультацией можно обратиться к специалистам интернет-платформы психологической помощи Расскажи мне, которая работает круглосуточно. Оставить заявку можно на сайте.

Однако иногда бывает так тяжело понять себя и собственные эмоции. Читай, как определить и понять свои чувства.

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