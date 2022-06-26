Психологія

Абсолютно все погано: що таке ментальне викривлення та як змінити сприйняття навколишнього світу

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Червня 2022, 15:00
Що таке ментальне викривлення та як змінити сприйняття навколишнього світу
Фото: Pexels

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