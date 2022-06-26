Абсолютно все погано: що таке ментальне викривлення та як змінити сприйняття навколишнього світу

Часом здається, що все йде не так, як тобі хотілося б і взагалі щось дуже не щастить останнім часом. Зрідка вдається перекинути відповідальність на “ретроградний Меркурій”, однак іноді навіть календар натякає, що справа не в ньому.

Тоді чому ж все так погано? Іноді потрібно поглянути вглиб своїх думок, щоб дати відповідь на це питання.

Психологи стверджують: людину власні роздуми можуть завести у темні хащі ментальних викривлень. Саме вони й призводять до хибних дій.

Зараз також дивляться

Проте як зрозуміти, що це саме твої думки шкодять власному щастю? Психологиня Ольга Лозовська у блозі Mental Code розповіла, що таке ментальні викривлення, як вони додають проблем до твого життя та як їх позбутись.

Що таке ментальні викривлення

Ментальні викривлення або когнітивні упередження – це відхилення у сприйнятті інформації, які викликають спотворення суджень про навколишній світ.

Ментальні викривлення можуть призводити до розвитку помилкових уявлень, а далі – хибних дій.

Такі відхилення здатні спотворити реальність в очах людини. Після цього вона сприймає інформацію лише під призмою власних уявлень, які часто можуть нашкодити їй самій.

Як розпізнати ментальні викривлення

Існує кілька видів ментальних викривлень, що призводять до певного стилю поведінки, який можна легко розпізнати.

Надмірне узагальнення подій

Насамперед варто зазначати, що людина з ментальними викривленнями вдається до надмірного узагальнення. Наприклад, коли керівництво каже їй про якусь помилку, вона робить висновок, що її робота в принципі нічого не варта та починає знецінювати себе як працівника загалом.

Також ментальні викривлення спонукають своїх жертв часто використовувати слова ніколи, нічого, завжди, постійно. Це також певне узагальнення, що не дає сприймати інформацію усвідомлено та побачити ситуацію цілком, враховуючи усі фактори.

Самозвинувачення

Звісно, брати на себе відповідальність за власні дії дуже правильно для морально зрілої людини. Проте при цьому варто ще й помічати, що існують ті сфери, на які ми не маємо жодного впливу.

Наприклад, таке ментальне викривлення може проявитися у тому, що ти вважаєш себе причиною тих чи інших подій, як от поганого настрою колеги по роботі.

Ігнорування позитивних факторів

Людина, яка фокусується лише на тому, як все погано, позбавляє себе здатності помічати щось хороше. А саме позитивні моменти дають нам сили рухатись далі.

Тому, якщо позбавити себе такого потужного ресурсу, то можна потонути у незмірному потоці негативу та навіть впасти у депресію.

Крім того, за такого сприйняття існує небезпека знецінювати власні досягнення та інші позитивні моменти життя. Таким чином людина починає думати, що варта лише поганого, а все хороше стається з нею випадково.

Впадання у крайнощі

Мислення все або нічого може призвести до того, що людина бачить усе лише в чорно-білих тонах. І мова зараз не про дотримання власних принципів, а саме про буденні речі.

У приклад можна поставити ті ж зауваження з боку інших. Якщо у першому випадку ти звинувачуєш себе, то цього разу – іншу людину. Здається, що це щось особисте, ти їй не подобаєшся і вона лише прискіпується.

Однак обидві ситуації можуть призвести лише до емоційної нестабільності та повної відсутності критичного мислення. А ми вже знаємо, наскільки це зараз небезпечно.

Крім того, не помічаючи усіх факторів, які впливають на ситуацію, можна вдатись до гіперболізації проблем. Таким чином кожна невдача буде здаватись катастрофою. А кожен внутрішній страх сприйматиметься, як абсолютна небезпека.

Дотримуватись уявлення, як має бути

Усі ці поняття як має бути — лише в наших головах. Вони потрапили туди від батьків або ж друзів чи після перегляду чергового фільму.

Причин може бути безліч, але важливіше те, що ми відчуваємо, коли не отримуємо бажане. Часто від такого невдоволення з’являється почуття провини, тривога, а рівень стресу зростає.

Як позбавитися ментальних викривлень

Якщо ти помітив(-ла) у своїй поведінці щось із попереднього списку, то не варто панікувати. Це теж не додасть користі. Натомість можна спробувати трохи змінити власне мислення. Тож тримай кілька порад від психолога.

Спробуй подивитись на ситуацію з іншого боку. Необхідно завжди вдаватись до конструктиву і кожну помилку сприймати як досвід, а не трагедію. Це допоможе підтримати власне ментальне здоров’я, але водночас не здійснити подібної хиби згодом.

Запитайте, що б ви сказали близькому другові чи подрузій у подібній ситуації та використайте ці слова щодо себе, – каже Ольга Лозовська.

Також гарною ідеєю буде довести собі, що ти помиляєшся. Як це? Дуже просто! Варто лише після думки про власну невдачу нагадати собі, що ти насправді майстер. Це потрібно для того, щоб покращити власне самопочуття.

А на противагу негативу протиставляти позитив. Тобто, коли спіймаєш себе на думці про щось погане, варто спробувати знайти щось хороше. Це допоможе вирівняти внутрішній баланс та згадати, що все не так катастрофічно.

І найголовніше – потрібно пам’ятати, що думки не завжди відображають факти. Якщо ти почуваєшся непривабливо, то це ще не означає, що це правда. Натомість можна спробувати привести кілька фактів того, що ця думка хибна.

Однак, якщо ти помічаєш, що вже не можеш впоратись з думками власноруч, а тривоги починають керувати твоїм життям, варто звернутись до спеціаліста.

За безкоштовною консультацією можна звернутись до фахівців інтернет-платформи психологічної допомоги Розкажи мені, яка працює цілодобово. Надіслати заявку можна на сайті.

Проте часом буває так тяжко зрозуміти себе та власні емоції. Читай, як визначити та зрозуміти свої почуття.

А ще, у Вікок є свій Telegram-канал. Хутчіше підпишись, аби не пропустити найцікавіше!