Цінуєш, тільки коли втрачаєш? П’ять вправ для вдячності за те, що маєш

Під час війни емоції людини досягають нових глибин, які, можливо, раніше були недосяжні. Люди інакше сприймають буденну рутину та починають цінувати те, про що ніколи до цього навіть не думали.

Зараз є унікальна нагода практикувати вправи на вдячність, щоб підтримувати свій психічний стан та помічати добро довкола себе. Освіторія поділилась п’ятьма ідеями, з чого почати опановувати філософію вдячності.

Вправи вдячності

Щоденник вдячності

Заведи щоденник вдячності, в якому починай кожну сторінку зі слів подяки подіям, людям або речам у своєму житті. Їх також можна намалювати.

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Щоденник допоможе обдумати детально, як ті чи інші фактори впливають на твоє життя. Обговорюй свої роздуми за сімейною вечерею чи сніданком. Це стане гарним ритуалом початку та завершення дня.

Банка вдячності

Візьми велику прозору скляну банку, напиши на маленьких папірцях, за що ти вдячний(-а), та кидай їх всередину. Кожного дня банка збиратиме нові папірці — речі, які ти згадуєш з вдячністю.

А коли в тебе буде поганий настрій, то можна навмання витягнути папірець з банки й нагадати собі про добро, яке тобі дарує світ.

З дітьми ж можна пограти в “крокодила” — малюк показує, що написано на папірці, а решта вгадують.

Рефлексія добра

Коли думаєш про добро, яке роблять для тебе інші, важливо не забувати про незнайомців, які щодня допомагають тобі. Наприклад, українські солдати, які зараз захищають твоє життя на передовій. Або ж водії, які везуть з-за кордону речі першої потреби.

З дитиною попрактикуй таку вправу: візьми улюблену іграшку чи предмет, яким малюк користується щодня, і подумайте разом про всіх людей, які винайшли, виготовили, продали, доставили цю річ вам.

Люди — соціальні створіння, тож ми всі тісно пов’язані між собою та допомагаємо одне одному, навіть не задумуючись про це.

Можна також візуалізувати цих людей, а потім поділитись своїми думками з іншими. Історії добра підіймають настрій та впливають на нас на фізіологічному рівні.

Постер вдячності

Є дуже багато способів висловити вдячність: написати людині милу записку, зробити постер вдячності та викласти його в соцмережах, надіслати листівку нашим захисникам тощо.

Не забудь виписати ім’я або професію людини, якій ти дякуєш, та вкинути папірець у свою банку.

Що є, окрім війни?

Війна перекроїла наші плани та забрала багато цінних речей та моментів у житті: час разом з близькими, домівку, роботу, розваги тощо. Думаючи про всі скасовані події, ми стаємо більш тривожними, наш настрій одразу погіршується.

Але що залишилось, окрім війни? Можливість усміхатись, пити ранкову каву, дивитись улюблені фільми, пестити домашніх тварин тощо. Це найпростіші речі, які все ще дарують нам радісні миті та мотивують жити далі.

Можна навіть створити список таких моментів та повісити собі на видне місце, як нагадування.

Багато українців, які зараз знаходяться у відносно безпечному місці, можуть відчувати провину та картати себе за “недоречні” під час війни речі: відпочинок у парку, посиденьки з друзями, похід у театр тощо.

Психологиня Анастасія Свердел розповіла, чому варто забути про недоречність під час війни.

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