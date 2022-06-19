Психологія

Цінуєш, тільки коли втрачаєш? П’ять вправ для вдячності за те, що маєш

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Червня 2022, 19:30
Цінуєш, тільки коли втрачаєш? П’ять вправ для вдячності за те, що маєш
Фото: Unsplash

Більше новин
Онлайн-мітинг на підтримку Херсонщини
Унікальний онлайн-мітинг на підтримку Херсонщини зібрав понад 36 тис. учасників. Розповідаємо про нього детальніше
повторна евакуація
“Повернулася додому, але боюся, що знов доведеться виїжджати. Як подолати цей страх?”
Цінуєш, тільки коли втрачаєш? П’ять вправ для вдячності за те, що маєш
Які продукти здорожчають найбільше та чи відчуєш ти інфляцію на своєму гаманці
Де отримати допомогу українцям під час війни
Виплати ВПО, на дитину та за зруйноване житло — всі посилання, аби ти отримав допомогу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Онлайн-мітинг на підтримку Херсонщини
Унікальний онлайн-мітинг на підтримку Херсонщини зібрав понад 36 тис. учасників. Розповідаємо про нього детальніше
повторна евакуація
“Повернулася додому, але боюся, що знов доведеться виїжджати. Як подолати цей страх?”
Цінуєш, тільки коли втрачаєш? П’ять вправ для вдячності за те, що маєш
Які продукти здорожчають найбільше та чи відчуєш ти інфляцію на своєму гаманці
Де отримати допомогу українцям під час війни
Виплати ВПО, на дитину та за зруйноване житло — всі посилання, аби ти отримав допомогу

Відео
0:01:27
Онлайн-мітинг на підтримку Херсонщини

Унікальний онлайн-мітинг на підтримку Херсонщини зібрав понад 36 тис. учасників. Розповідаємо про нього детальніше
0:04:34
Цінуєш, тільки коли втрачаєш? П’ять вправ для вдячності за те, що маєш
Які продукти здорожчають найбільше та чи відчуєш ти інфляцію на своєму гаманці
0:04:31
Роман Ратушний український активіст
Тисячі людей стали на коліна перед загиблим героєм Романом Ратушним. Розповідаємо його історію
0:01:00
Визволення Херсона та Мелітополя
Повертаємо свої території! ЗСУ активно просуваються до окупованих Мелітополя та Херсона — Федоров
0:02:44
Волонтерство на Запоріжжі
Надійний тил! Як волонтери доправляють на передову в Оріхові найнеобхідніше
0:05:30
Пляжний сезон в Україні 2022 - чому небезпечно купатись у водоймах
Стій, купатись заборонено! ДСНС розповіло, чим небезпечні водойми у всій Україні
Ситуація в Маріуполі 19.06.22 - доповідь ООН щодо порушення прав людей
Найсмертельніше місце в Україні! ООН оприлюднила доповідь про ситуацію в Маріуполі
Вибухи на Київщині та Дніпропетровщині 19 червня
Вибухи на Київщині, Дніпропетровщині та в Харкові — що відомо станом на ранок
0:09:33
Пенсійні виплати під час війни
Виплати пенсій під час війни: як українським біженцям отримати виплати за кордоном
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 червня
Більше відео
повторна евакуація
Читати далі
“Повернулася додому, але боюся, що знов доведеться виїжджати. Як подолати цей страх?”
Де отримати допомогу українцям під час війни
Читати далі
Виплати ВПО, на дитину та за зруйноване житло — всі посилання, аби ти отримав допомогу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь