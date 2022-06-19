Психология

Ценишь, только когда теряешь? Пять упражнений для благодарности за то, что имеешь

Елена Яковлева, редактор сайта 19 июня 2022, 19:30
Практики вдячності - як помічати добро довкола під час війни
Фото: Unsplash

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