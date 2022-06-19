Ценишь, только когда теряешь? Пять упражнений для благодарности за то, что имеешь

Во время войны эмоции человека достигают новых глубин, которые, возможно, ранее были недостижимы. Люди иначе воспринимают обычную рутину и начинают ценить то, о чем никогда ранее не задумывались.

Сейчас есть уникальная возможность практиковать упражнения благодарности, чтобы поддерживать свое психическое состояние и замечать добро вокруг. Освіторія поделилась пятью идеями, с чего начать знакомство с философией благодарности.

Упражнения благодарности

Дневник благодарности

Заведи дневник благодарности, в котором начинай каждую страницу со слов благодарности событиям, людям или вещам в своей жизни. Их также можно нарисовать.

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Дневник поможет обдумать подробно, как те или иные факторы влияют на твою жизнь. Обсуждай свои размышления за семейным ужином или завтраком. Это станет хорошим ритуалом начала и завершения дня.

Банка благодарности

Возьми большую прозрачную стеклянную банку, напиши на маленьких бумажках, за что ты благодарен(-а), и брось их туда. Каждый день банка будет пополняться новыми бумажками — вещами, которые ты вспоминаешь с благодарностью.

А когда у тебя будет плохое настроение, можно наугад вытащить бумажку из банки и напомнить себе о добре, которое тебе дарит мир.

С детьми можно поиграть в “крокодила” — малыш показывает, что написано на бумажке, а остальные угадывают.

Рефлексия добра

Когда думаешь о добре, которое делают для тебя другие, важно не забывать о незнакомцах, которые ежедневно помогают тебе. К примеру, украинские солдаты, которые сейчас защищают твою жизнь на передовой. Или водители, которые везут из-за границы вещи первой необходимости.

С ребенком попрактикуй такое упражнение: возьми любимую игрушку или предмет, которым малыш пользуется ежедневно, и подумайте вместе обо всех людях, которые изобрели, изготовили, продали, доставили эту вещь вам.

Люди — социальные создания, поэтому мы все тесно связаны между собой и помогаем друг другу, даже не задумываясь об этом.

Можно также визуализировать этих людей, затем поделиться своими мыслями с другими. Истории добра поднимают настроение и влияют на нас на физиологическом уровне.

Постер благодарности

Есть много способов выразить благодарность: написать человеку милую записку, сделать постер благодарности и выложить его в соцсетях, отправить открытку нашим защитникам и тому подобное.

Не забудь написать имя или профессию человека, которого ты благодаришь, и бросить бумажку в свою банку.

Что есть, кроме войны?

Война перекроила наши планы и забрала много ценных вещей и моментов нашей жизни: время с близкими, дом, работу, развлечения и т.д. Думая обо всех отмененных событиях, мы становимся более тревожными, наше настроение сразу ухудшается.

Но что осталось, кроме войны? Возможность улыбаться, пить утренний кофе, смотреть любимые фильмы, гладить домашних животных. Это самые простые вещи, которые все еще дают нам радостные мгновения и мотивируют жить дальше.

Можно даже создать список таких моментов и повесить себе на видное место в качестве напоминания.

Многие украинцы, которые сейчас находятся в относительно безопасном месте, могут чувствовать вину и корить себя за “неуместные” во время войны вещи: отдых в парке, посиделки с друзьями, поход в театр и т.д.

Психолог Анастасия Свердел рассказала, почему следует забыть про неуместность во время войны.

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