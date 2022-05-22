Поговорим о (не)уместности во время войны? Почему стоит избавиться от этого стереотипа

Война стала шоком для всех украинцев. Наша повседневная жизнь претерпела значительных изменений и то, что раньше было нормальным, сейчас кажется неуместным. Но есть ли на самом деле что-то “неуместное” во время войны?

Психолог Анастасия Свердел рассказала, что кроется за обвинениями в неуместности и кто чаще всего прибегает к таким манипуляциям.

Неуместность – манипуляция

По словам психолога, сейчас неуместно лишь то, что нарушает правовой режим военного положения.

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— Все остальные обвинения в неуместности — это манипуляция, навязывание вины и устыжение тех, кто сам не справляется со своими чувствами или не выдерживает чувства других.

Эксперт рассказывает, что те, кто дает или отнимает “моральные права” — это в основном люди, которые носят корону морального превосходства над другими.

В то же время взрослому человеку сложно внешне навязать стыд или вину, если он частично не чувствует это внутри.

— Страх быть неуместным во время войны — естественный для человека как коллективного существа. Для каждого важно иметь чувство принадлежности, быть принятым и быть на одной волне со своей страной, — отмечает психолог.

Почему стоит избавиться от “неуместности”

Анастасия говорит, что эмпатийность к представителям своей общины — это то, что присуще нам по факту своего рождения и личного опыта.

Ведь невозможно внешне измерить размер любви и привязанности к близким людям или родине. Это может знать о себе только человек.

А также стоит помнить, что в “живых” отношениях всегда есть место двойным чувствам. Например, мама может любить своего ребенка и одновременно на него сердиться.

— В любой психотерапевтической группе кто-то рано или поздно признается, что боится быть неуместным со своими проблемами в то время, когда проблемы другого кажутся большими. Такое обесценение своего опыта должно подтвердить любовь к другому, но на самом деле только самоуничтожает каждого по отдельности и не приносит пользы никому.

Именно поэтому не нужно себя винить, если ты не попал(-ла) под обстрел, не слышал (-а) взрывов или не прятался(-лась) в подвале.

Не нужно себя корить и добивать, ведь ты в этом не виноват(-а).

Любовь — это внутреннее чувство, которое не измеряется количеством страданий.

Нет тех, кто принимает или не принимает в украинцы. У каждого из нас одинаковые права. Следует помнить, что каждый является частью Украины, на которую напали и в которой сейчас война. Каждый из нас — представитель того, что случается в этом мире.

Всему есть место и всем есть место.

Нет неуместных украинцев, потому что нет более или менее ценных украинцев. Нужно бороться с чувством неуместности или неполноценности, ведь оно никому не полезно и не поможет в данной ситуации, говорит психолог.

Сейчас многие запутались в своих чувствах и ощущениях: изменилась жизнь, окружение, обстоятельства. В такие моменты стоит расставить все по полочкам. Раньше мы рассказывали, как определить и понять свои чувства.