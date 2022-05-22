Поговоримо про (не)доречність під час війни? Чому варто позбутися цього стереотипу

Війна стала шоком для всіх українців. Наше буденне життя зазнало значних змін і те, що раніше було нормальним, зараз здається недоречним. Проте, чи справді є щось “недоречне” для людини?
Психологиня Анастасія Свердел розповіла, що криється за звинуваченнями в недоречності та хто найчастіше до цього вдається.
За словами психологині, зараз недоречним є лише те, що порушує правовий режим воєнного стану.
— Всі інші звинувачення в недоречності – це маніпуляція, нав’язування вини й засоромлення тими, хто сам не справляється зі своїми почуттями чи не витримує почуття інших.
Експертка розповідає, що ті, хто дає чи відбирає “моральні права” — це здебільшого люди, які носять корону моральної переваги над іншими.
Водночас дорослій людині складно зовні нав’язати сором чи вину, якщо вона сама частково не відчуває це всередині.
Водночас дорослій людині складно зовні нав’язати сором чи вину, якщо вона сама частково не відчуває це всередині.
— Страх бути недоречним із чимось своїм під час війни — природний для людини як колективної істоти. Для кожного важливо мати відчуття приналежності, бути прийнятим і на одній хвилі зі своєю країною, — наголошує психологиня.
Анастасія каже, що емпатичність до представників своєї громади — це те, що притаманне нам за фактом свого народження й особистого досвіду.
Адже неможливо зовнішньо виміряти величину любові й прив’язаності до близьких людей чи батьківщини. Це може знати про себе тільки сама людина.
А також варто пам’ятати, що у “живих” стосунках завжди є місце подвійним почуттям. Наприклад, мама може любити свою дитину і водночас на неї сердитись.
— В будь-якій психотерапевтичній групі хтось рано чи пізно зізнається, що боїться бути недоречним зі своїми проблемами в той час, коли проблеми іншого здаються більшими. Таке знецінення свого досвіду мало б підтвердити любов до іншого, але насправді лише самознищує кожного окремо і не приносить користі нікому.
Саме тому не треба себе звинувачувати, якщо ти не потрапив(-ла) під обстріл, не чула вибухів чи не ховався(-лась) в підвалі.
Не потрібно себе картати та добивати, адже ти в цьому не винний(-а).
Не потрібно себе картати та добивати, адже ти в цьому не винний(-а).
Любов — це внутрішнє почуття і не вимірюється кількістю страждань.
Любов — це внутрішнє почуття і не вимірюється кількістю страждань.
Нема тих, хто приймає чи не приймає в українці, кожен з нас має однакові права. Варто пам’ятати, що кожен — частина України, на яку напали та в якій зараз війна. Кожен із нас — представник того, що буває в цьому світі.
Всьому є місце і всім є місце.
Всьому є місце і всім є місце.
Нема недоречних українців, бо нема більш чи менш цінних українців. Треба боротися з почуттям недоречності чи меншовартості, адже воно ні для кого не корисне і не допоможе в цій ситуації.
Нині багато людей заплуталися у всьому: змінилося життя, оточення, обставини. В такі моменти варто розставити все по полицях. Раніше ми розповідали, як визначити та зрозуміти свої почуття.