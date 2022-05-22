Психологія

Поговоримо про (не)доречність під час війни? Чому варто позбутися цього стереотипу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Травня 2022, 12:30
Відпочинок, кафе
Фото: Pexels

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