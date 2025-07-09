Історії Інтерв'ю

Матюки та адреналін — краща анестезія: бойовий медик Хаунд про труднощі служби

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 09 Липня 2025, 22:00
Матюки та адреналін — краща анестезія: бойовий медик Хаунд про труднощі служби

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