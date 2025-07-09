Матюки та адреналін — краща анестезія: бойовий медик Хаунд про труднощі служби

Хаунд — санітарний інструктор евакуаційного відділення медичної роти 67 ОМБр. Перш ніж надати допомогу бійцям, має оцінити, що саме є в “меню” і чим можуть зарадити у разі поранення. Є й інші, не менш важливі, обов’язки.

В інтерв’ю 5 каналу він розповів, як працює під обстрілами, рятує інших, що кажуть бійці після поранення та як медики підтримують одне одного.

Перші слова до поранених

До кожного бійця намагаються звертатися з гумором, зазвичай вітають з “позачерговою відпусткою” або “вихідним”.

— Дуже часто вони теж звертаються з гумором, бо найстрашніша частина вже закінчилася. Болісна ще ні, але найстрашніше позаду. Тому вони намагаються жартувати. Особливо якщо це людина, яка отримала не перше поранення, а декілька контузій.

Якщо вони дуже швидко повертаються, тоді говоримо: “Знову ви!” або згадуємо про постійну клієнтуру.

Емоції під час надання допомоги

Хаунд каже, що паніки не відчуває. З досвідом приходять будь-які інші емоції, але паніка відступає.

— Паніка проходить, бо основна задача медичного персоналу — це зберегти життя і сприяти тому, щоб людина швидше одужала і повернулась у стрій.

Найкраща польова анестезія — адреналін та матюки

Медик згоден, що ці дві речі дійсно допомагають пораненим найкраще.

— Деякі медики, які були виховані старою школою, вважають, що анестезія застосовується лише тоді, коли поранений заважає працювати. Звичайно, що ми так не робимо, а поранені отримають препарати.

Але матюки та адреналін — це перше, з чим вони стикаються, і воно дуже допомагає у перші хвилини.

Що перше закінчується в аптечці: джгути, ліки чи нерви

Щодо нервів, то не може закінчитися те, чого вже давно нема, стверджує Хаунд. Але турнікет — це один з найцінніших ресурсів, що дуже швидко витрачається на передовій.

Він додає, що до бойових медиків звертаються і як до лікаря, і як до священника або мами:

Ти один такий собі великий мегамен. Якщо ти медик евакуації, то, звичайно, ти перш за все лікар та трошки священник.

— Але якщо ми розмовляємо про медиків у війську, особливо ротних і взводних, то це і мамця, і психолог, і медик, і фінансовий консультант. Будь-яка роль, з якою до командира не підеш, щоб не було соромно.

Найдивніша ситуація під час евакуації

Одного разу до медика потрапив хлопець, який з переляку подумав, що йому відтяло ногу:

— Це був лише осколок і він такий: “Бл*ха, а я тільки-но сподівався, що внукам буду брехати, що піратом був”. Був один чоловік, який вже був шість разів поспіль у нас. І він такий каже: “Давайте одразу на березі домовимось: в мене дисконт, чи ви мені вже доплачуєте?”

Чи пам’ятає людей, яких рятував

На початках Хаунд запам’ятовував імена бійців, а також інформацію про їхніх дружин, імена дітей та навіть звички.

Наприклад, я пам’ятаю одного хлопця, в нього була дочка Діана і десь в вересні мала народитися Зоряна. Але згодом через великий потік поранених дуже важко запам’ятовувати обличчя або сакральні деталі.

— Ти більше пам’ятаєш просто характер травмування та лише тt, що було незвичне або щось, що було нетипове для того періоду часу.

Хто був першою людиною, яку не зміг врятувати

— Це було 7 квітня 2024 під час ротації під Часовим Яром. Це була людина не з моєї бригади, вона пішла рятувати пораненого на відкриту місцину, був скид. Він дістав дуже важкі поранення, та трошки не вистачило часу, бо травми були важко сумісні з життям.

Хаунд надовго запам’ятав людину, яка його привезла. Вона почала плакати, розповідаючи про нього.

— У цієї людини було троє дітей, але він все одно був у війську і поступив дуже шляхетно. Але, на жаль, війна така жорстока річ, що це може відбутися з будь-ким у будь-який момент.

Чи може вимкнути медика у цивільному житті

Хаунд чесно зізнається, що відключити режим лікаря йому важко навіть поза передовою. Частково через те, що бачить: люди не розуміються на тактичній медицині.

Якщо переглядати якісь трагічні кадри про чергову атаку ракети або дрона, то ми можемо побачити, що є поранені в кадрі, але ніхто не знає, що робити.

Навіть у відпустці возить з собою турнікет, адже допомога може знадобитися всюди: коли йдеш у справах або бачиш ДТП.

— Якщо ти чуєш, що десь якась чергова шахедна атака, чи якась ще ср*нь, то ти постійно думаєш, як вибігати, якщо воно впаде.

До кого звертаються за підтримкою бойові медики

— Один до одного насправді, бо медична служба та медики у підрозділах — це, як і усі інші роди військ, теж професійна каста.

В нас також є певні методи, як ми можемо один іншого підтримувати.

— Є певні теми, у яких лише ми зрозуміємо один одного. Тож, мабуть, ми та сама каста, яка сама себе витягує, — каже Хаунд.

Після побаченого військові та медики переживають важку психологічну кризу. Ми розповідали, як психотерапевти допомагають вийти з тяжких спогадів.

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