На людях тренують удари дронами. Як медики Нікополя тримаються попри тривалу втому

Вони рятують людей під обстрілами. Від початку повномасштабної війни співробітники екстреної медичної служби Нікополя допомогли сотням. Росіяни не припиняють атакувати цей район Дніпропетровської області. Щоразу використовують різне озброєння — від артилерії до дронів.

Рятують своїх під ударами росіян: як працюють медики Нікополя

Медики працюють без відпочинку та вихідних. По Нікополю росіяни постійно гатять з тимчасово окупованих містечок і сіл Запорізької області. Артур не рахує кількості врятованих життів. А пані Ірина працює на швидкій уже 16 років і має власний бойовий досвід.

З 2016 року до 2020 року була і в першому добровольчому батальйоні (ПДМШ), і у ЗСУ — у 93-й бригаді. Звільнилася після закінчення контракта та за інвалідністю. А далі продовжила працювати на швидкій.

Люди, які лишилися в Нікополі, звикли до постійних ударів. Лише у Нікополі за час повномасштабної війни було поранено понад 700 людей. Останнім часом росіяни атакують дронами — на людях відпрацьовують навички керування. Дрони намагаються вдарити точково — у групи людей чи транспорту.

Безпечних місць у Нікополі немає. Ворог обстрілює не лише прибережну зону, а й віддалені райони. Неодноразово били по лікарнях. Медики тримаються попри нелюдську втому.

Зараз просто додалося психоемоційне перенавантаження. Більше переживаєш, коли поранені діти, старі у своїх домівках, — ділиться Ірина.

Часто росіяни відкривають повторний вогонь, коли на місці вже працюють медики. Навіть у такі моменти вони не припиняють порятунок. Кажуть: це не тільки їхня робота, а й бажання врятувати якнайбільше людей.

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