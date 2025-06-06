На людях тренують удари дронами. Як медики Нікополя тримаються попри тривалу втому

Вони рятують людей під обстрілами. Від початку повномасштабної війни співробітники екстреної медичної служби Нікополя допомогли сотням. Росіяни не припиняють атакувати цей район Дніпропетровської області. Щоразу використовують різне озброєння — від артилерії до дронів. Рятують своїх під ударами росіян: як працюють медики Нікополя Медики працюють без відпочинку та вихідних. По Нікополю росіяни постійно гатять з тимчасово окупованих містечок і сіл Запорізької області. Артур не рахує кількості врятованих життів. А пані Ірина працює на швидкій уже 16 років і має власний бойовий досвід. З 2016 року до 2020 року була і в першому добровольчому батальйоні (ПДМШ), і у ЗСУ — у 93-й бригаді. Звільнилася після закінчення контракта та за інвалідністю. А далі продовжила працювати на швидкій. Люди, які лишилися в Нікополі, звикли до постійних ударів. Лише у Нікополі за час повномасштабної війни було поранено понад 700 людей. Останнім часом росіяни атакують дронами — на людях відпрацьовують навички керування. Дрони намагаються вдарити точково — у групи людей чи транспорту.Безпечних місць у Нікополі немає. Ворог обстрілює не лише прибережну зону, а й віддалені райони. Неодноразово били по лікарнях. Медики тримаються попри нелюдську втому. Читати на тему Самотужки відкопала з-під завалів! Історія мужньої Аріни, яка врятувала тата від смерті Українські діти — відображення сміливості нашої нації. Попри юний вік, вони здатні на сміливість, якій можна позаздрити. Зібрали історії відваги юних українців. Зараз просто додалося психоемоційне перенавантаження. Більше переживаєш, коли поранені діти, старі у своїх домівках, — ділиться Ірина. Часто росіяни відкривають повторний вогонь, коли на місці вже працюють медики. Навіть у такі моменти вони не припиняють порятунок. Кажуть: це не тільки їхня робота, а й бажання врятувати якнайбільше людей. Раніше ми розповідали про журналістку зі США, яка готує фільм про Херсон. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: дніпропетровщина, Єдині новини Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter